TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışından elde edilen kazançlar gelir vergisinden muaf tutuldu. Teklif, taksicilere ayrıca belirli şartlar altında 3 yıla kadar hasılat esaslı vergilendirme sistemine geçme imkânı da sağlıyor.

TBMM’de kabul edilen yeni kanun teklifiyle, taksi, dolmuş ve servis esnafının beklediği ticari plaka satışlarındaki gelir vergisi yükü tamamen kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre; ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından (satışlarından) doğan tüm kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak.

Meclis'te kabul edildi: Ticari plakaya vergi istisnası

Yasa teklifiyle ayrıca taksi ile yolcu taşımacılığı yapan esnafa yeni bir vergilendirme seçeneği sunuluyor.

Elektronik ücret toplama sistemi olmayan ve hasılatının tamamını taksi mali cihazı (taksimetre yazar kasası) ile belgeleyen taksiciler, talep etmeleri durumunda “hasılat esaslı kazanç tespit usulünden” yararlanabilecek. Bu kapsama giren esnaflar, başvuru tarihini izleyen yılın başından itibaren en fazla 3 yıl süreyle bu sistemden faydalanabilecek.



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