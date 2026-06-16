Vergi Dairesine olan borçların düşük faiz oranıyla taksitlendirilmesine ilişkin rehber ve infografik yayımlandı. Düzenleme kapsamında vergi borçları, cari tecil faiz oranının altında bir oranla 72 aya kadar yapılandırılabilecek. Peki, vergi taksitlendirme başvurusu nasıl yapılır, hangi borçlar kapsamda yer alıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile vergi dairelerine olan bazı kamu alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında, belirli şartları sağlayan borçlular vergi borçlarını daha düşük tecil faizi oranı uygulanarak ve uzun vadeye yayılan taksitlerle ödeme imkânından yararlanabilecek.Başvuruların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.



Rehber yayımlandı! Vergi taksitlendirme başvurusu nasıl yapılır, hangi borçlar için geçerli?

HANGİ BORÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

5/6/2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 16/6/2026 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerince tahsil edilen tüm kamu alacakları girer.

HANGİ BORÇLAR BU KAPSAMA GİRMEZ?

Özel tüketim vergisi,

2026 yılı gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi,

Bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile bu vergilerin beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (gib.gov.tr),

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr),

e-Devlet (www.turkiye.gov.tr),

üzerinden elektronik ortamda,

Borçlu olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla,

Diğer vergi daireleri aracılığıyla,

yazılı olarak yapılabilir.

BORUÇLAR KAÇ TAKSİTLE ÖDENİR?

Tecil edilen borçlara ilişkin taksit sayısı; çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlenir.

Tecil edilen borçlar, ilk taksiti Eylül/2026 ayından başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenecektir.

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