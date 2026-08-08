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Spor

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için karar verildi

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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için karar verildi
Fotoğraf Başlığı Fenerbahçede İsmail Yüksek için karar verildi

Fenerbahçe'de Fransa ve İngiltere'den talipleri bulunan İsmail Yüksek'in geleceği netleşti. Sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal'ın da görüşünü dikkate alarak milli futbolcuyu takımda tutma kararı aldı.

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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları sürerken, mevcut futbolculara gelen teklifler de yönetim tarafından değerlendiriliyor. Sarı-lacivertli takımda özellikle talipleri bulunan oyuncuların geleceği merak konusu olurken, milli futbolcu İsmail Yüksek hakkında karar verildi.

İsmail Yüksek
Başlık Resmiİsmail Yüksek

İSMAİL YÜKSEK'E FRANSA VE İNGİLTERE'DEN TALİP

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor. Milli futbolcu için Fransa ve İngiltere'den bazı kulüplerin ilgisinin bulunduğu ve sarı-lacivertli yönetimin bu gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

İsmail Yüksek'e yönelik transfer ilgisine rağmen Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.

İsmail Yüksek
Başlık Resmiİsmail Yüksek

FENERBAHÇE'DEN SATIŞ KARARI

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için gelebilecek teklifleri değerlendirse de milli futbolcuyu satmama kararı aldı.

Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezon kadro planlamasında İsmail Yüksek'i takımda tutmayı düşündüğü ifade edildi.

İsmail Yüksek
Başlık Resmiİsmail Yüksek

İSMAİL KARTAL DA İSTEMİYOR

Oyuncunun takımda kalmasında teknik direktör İsmail Kartal'ın da görüşünün etkili olduğu kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın, İsmail Yüksek'in takımda önemli bir role sahip olduğunu düşündüğü ve milli futbolcunun muhtemel bir transferine sıcak bakmadığı aktarıldı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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