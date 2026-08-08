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MasterChef ana kadroya giren 19. isim kim oldu? Ana kadroda yer alan yarışmacılar

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MasterChef ana kadroya giren 19. isim kim oldu? Ana kadroda yer alan yarışmacılar
Fotoğraf Başlığı MasterChef ana kadroya giren 19. isim kim oldu? Ana kadroda yer alan yarışmacılar

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar, şeflerden geçer not alarak ana kadroda kendilerine yer edinebilmek için hünerlerini sergiliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı son bölümün ardından MasterChef ana kadrosuna katılan 19. isim de belli oldu. Peki, MasterChef ana kadroya giren 19. isim kim oldu? Ana kadroda yer alan yarışmacılar kimler?

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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye, yeni sezonun ana kadrosunu belirlemeye devam ediyor. Dördüncü gruptaki yarışmacıların tezgâh başına geçtiği son bölümde kritik bir eleme turu daha geride kaldı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 20 kişilik MasterChef ana kadrosuna girmeyi başaran 19. yarışmacı belli oldu.

KURU FASULYE PİLAV ETABINDA YAŞANANLAR

MasterChef son bölümde; ilk turda yarışmacılar, kuru fasulye ve pirinç pilavı ikilisini en iyi şekilde sunmak için tezgah başına geçti. Kıran kırana geçen mücadele ardından 6 yarışmacı bir üst tura girmeyi başardı.

MasterChef ana kadroya giren 19. isim kim oldu? Ana kadroda yer alan yarışmacılar
Başlık ResmiMasterChef ana kadroya giren 19. isim kim oldu? Ana kadroda yer alan yarışmacılar

Final etabında ise şefler, yarışmacılardan asma yaprağı ile lezzetli tabaklar hazırlamalarını istedi. Berin, Nurettin, Şerif, Armağan, Recep ve İrem, şeflerden en yüksek puanı almak için yarıştı. "Asma yaprağı ile en lezzetli tabak" etabında son 3'e kalan isimler Şerif, Armağan ve İrem oldu.

ANA KADROYA GİREN 19. İSİM

Son bölüm finalinde ise Armağan ve İrem karşı karşıya geldi. Gecenin kazananı Armağan oldu. Böylece MasterChef ana kadroya giren 19'uncu yarışmacı Armağan oldu.

ANA KADROYA GİREN DİĞER 18 İSİM

1. Ana Kadro Yarışmacısı: Batuhan

2. Ana Kadro Yarışmacısı: Nilay

3. Ana Kadro Yarışmacısı: Hasan Alp

4. Ana Kadro Yarışmacısı: Şiringül

5. Ana Kadro Yarışmacısı: Enes

6. Ana Kadro Yarışmacısı: Eyüp Can

7. Ana Kadro Yarışmacısı: Demirhan

8. Ana Kadro Yarışmacısı: Nurten

9. Ana Kadro Yarışmacısı: Şadi

10. Ana Kadro Yarışmacısı: Burçin

11. Ana Kadro Yarışmacısı: Tolga

12. Ana Kadro Yarışmacısı: Muhammed

13. Ana Kadro Yarışmacısı: Ayşe

14. Ana Kadro Yarışmacısı: Kübra

15. Ana Kadro Yarışmacısı: Gül

16. Ana Kadro Yarışmacısı: Simge

17. Ana Kadro Yarışmacısı: Bahar

18. Ana Kadro Yarışmacısı: Şükran

Editör : ÖZGE YİĞİT
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