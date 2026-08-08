Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Gürlek, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile yürütülen ortak çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının daha aydınlatıldığını açıkladı. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın ise yüksekten düşerek ölmediği, darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Çocuğun üvey babası ve üvey dedesi tutuklandı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü titiz çalışmaları tüm hızıyla sürerken, 2 faili meçhul daha aydınlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 yaşındaki Damlanur Sarihan ve 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar cinayetlerini çözüldüğü açıkladı. Sarihan’ın ölümüne intihar süsü verildiğini belirten Gürlek, 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Faili meçhullerde sır perdesi aralanıyor! İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı

Öte yandan 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın ise yüksekten düşmediği, darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı.

“Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir” mesajı veren Gürlek çalışmaların Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın koordinesinde yürütüldüğünü belirtti.

Faili meçhullerde sır perdesi aralanıyor! İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı

DAMLANUR SARİHAN

Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkâri ve Van’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Faili meçhullerde sır perdesi aralanıyor! İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı

YUNUS EMRE YAKAR

“Afyonkarahisar’da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın “yüksekten düşme” gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

4 yaşındaki çocuk, annesi Z.K. ve dede M.K., tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı bir şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk, hayatını kaybetti.

Faili meçhullerde sır perdesi aralanıyor! İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı

Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundan yola çıkarak, anne Z.K., üvey baba B.K., dede M.K. ve babaanne A.K., ile bir aile üyesini gözaltına aldı.

Faili meçhullerde sır perdesi aralanıyor! İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı

DEDE OLAYI İTİRAF ETTİ

Aile üyeleri, küçük çocuğu üvey babası B.K.'nin öldürdüğünü itiraf ettiler. Dede M.K., ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün, oğlu, yani üvey babası olan B.K. ile koyun otlatmak için araziye gittiğini ancak bir süre sonra B.K.'nin kucağında Yunus Emre'yi getirerek, 'Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın' diyerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine küçük çocuğu gelini olan Z.K. ile birlikte alarak hastaneye götürdüklerini ve sonrasında çocuğun öldüğünü ifade etti.

Faili meçhullerde sır perdesi aralanıyor! İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı

ÖLMEDEN ÖNCE DE DAYAK YEMİŞ

Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen, ancak tutuklanan üvey baba B.K.'nin ile ilgili çevre sakinlerinden alınan bilgilerde ise küçük çocuğu ölmeden önce üvey olduğu gerekçesi ile altını ıslattığı ya da gürültü yaptığı gerekçesiyle sürekli dövdüğü iddia edildi. Öte yandan B.K.’nın çocuğun ölümünden 3 gün sonra Z.K. ile resmi nikah yaparak evlendiği ortaya çıktı.

Faili meçhullerde sır perdesi aralanıyor! İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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