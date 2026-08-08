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Yaşam

Gündüz bomboş, gece adım atacak yer kalmıyor! Saatler içinde nüfus 100 katına çıkıyor

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Gündüz bomboş, gece adım atacak yer kalmıyor! Saatler içinde nüfus 100 katına çıkıyor

Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nin yaklaşık 500 kişi olan nüfusu özellikle yaz ayları ve turizm döneminde havanın kararması ile birlikte 100 katına yükseliyor. Gündüz saatlerinde sokakları boş olan, havanın kararması ile birlikte ayrı bir çehreye bürünen kentte günlük 30 ile 40 bin civarında yerli ve yabancı turisti ağırlanıyor.

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Antalya'nın kayıtlı nüfus 500-600 arasında olan turizm merkezi Kaleiçi'nin nüfusu özellikle yaz ayları ve turizm döneminde havanın kararması ile birlikte 100 katına çıkıyor.

Gündüz bomboş, gece adım atacak yer kalmıyor! Saatler içinde nüfus 100 katına çıkıyor
Başlık ResmiGündüz bomboş, gece adım atacak yer kalmıyor! Saatler içinde nüfus 100 katına çıkıyor

GÜNDÜZ KİMSE YOK, GECE ADIM ATILMIYOR

Eğlence ve konaklama mekanlarının yoğun olduğu Kaleiçi'nde gündüzleri sokaklar boş kalırken, nüfus akşam saatlerinde ise 40 bini geçiyor. Gündüz saatlerinde sahil bantlarını tercih eden tatilciler ve yerleşik vatandaşlar, akşam olduğunda ise soluğu Kaleiçi bölgesinde alıyor. Kaleiçi'nde hareketlilik ve yoğunluk gece 04.00'e kadar devam ediyor.

Gündüz bomboş, gece adım atacak yer kalmıyor! Saatler içinde nüfus 100 katına çıkıyor
Başlık ResmiGündüz bomboş, gece adım atacak yer kalmıyor! Saatler içinde nüfus 100 katına çıkıyor

Özellikle eğlence, yeme içme ve tarihi doku eşliğinde yürüyüş yapma fırsatı sunan Kaleiçi, akşam bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Kaleiçi'nde özellikle yaz aylarında akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde daha da artarak gece 04.00'e kadar sürüyor.

Gündüz bomboş, gece adım atacak yer kalmıyor! Saatler içinde nüfus 100 katına çıkıyor
Başlık ResmiGündüz bomboş, gece adım atacak yer kalmıyor! Saatler içinde nüfus 100 katına çıkıyor

"İNSAN SİRKÜLASYONU OLUYOR"

Kaleiçi'nin yaşayan bir şehir olduğunu belirten Antalya Otelciler Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, "Kaleiçi'nde yaşıyorum, Kaleiçi'nde yerleşik yaşayan 500 kişiden birisi de ben oluyorum. Toplamda yerleşik nüfusun 100 katına kadar çıkan bir nüfus buraya geliyor. Bir insan sirkülasyonu oluyor burada, bu esasında çok esnaf ve işletmeler için çok iyi bir şey. Burada yaşayan bizler içinde lojistik başka olmak üzere bazı sorunlar yaşıyoruz. Ama işimizi genelde gündüzden halletmiş oluyoruz. Burada yaşamanın hem iyi bir yönleri var hem kötü yönleri var" ifadelerini kullandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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