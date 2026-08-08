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Dünya

Brezilya'yı hortum vurdu! Yetkililer alarma geçti, ölü ve yaralılar var

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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde çıkan hortumun etkisiyle üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Ülkenin güney ve güneydoğu kesimleri için sarı, turuncu ve kırmızı alarm veren yetkililer, birçok eyalette şiddetli rüzgarların beklendiğini ifade etti.

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini hortum vurdu. Bazı bölgelerde hızı saatte 130 kilometreyi aşan şiddetli fırtına, hayatı felç etti. 114 belediyede evler, kamu binaları, okullar ve elektrik şebekelerinde hasar meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Eyalet Sivil Savunma Ajansından yapılan açıklamada, Montenegro belediyesinde 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği, ayrıca 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Brezilya'yı hortum vurdu! Yetkililer alarma geçti, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiBrezilya'yı hortum vurdu! Yetkililer alarma geçti, ölü ve yaralılar var

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, Brezilya'nın güney ve güneydoğu kesimleri için sarı, turuncu ve kırmızı alarm verdi. Santa Catarina, Parana, Sao Paulo ve Rio de Janeiro dahil olmak üzere diğer eyaletlerde de şiddetli rüzgarlar bekleniyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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