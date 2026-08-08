Yargıtay, boşanma aşamasındaki çiftleri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay, kişisel temizliğine özen göstermeyen ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde ter kokan, duş almayan erkeği tam kusurlu buldu. Mahkeme, 360 bin lira tazminata hükmeden Aile Mahkemesi’nin kararını onadı.

Bursa’da B.D. isimli genç kadın, eşinden boşanmak için Aile Mahkemesi'ne müracaat etti. Genç kadın kocasının sürekli psikolojik ve sözel şiddet uyguladığını, ortak konutun yedek anahtarının davalının ailesinde olduğunu ve kendisinden habersiz sık sık ortak konuta gelerek istedikleri şekilde tamir ve tadilat yaptırdıklarını öne sürdü.

Boşanma sebebi sayılan alışkanlık! Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! 360 bin TL tazminat ödeyecek

“DUŞ ALMIYOR”

Genç kadın eşinin ailesinin isteklerine göre yaşadığını, talep ve ihtiyaçlarda sürekli problem çıkardığını, duygusal birliktelik yaşamadığını, kişisel bakımına özen göstermediğini, ter koktuğunu, duş almadığını, birlik görevlerinin yerine getirmediğini söyledi. Çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini, çocuk için aylık 3 bin TL iştirak nafakasına, 200 bin TL maddî ve 200 bin TL manevî tazminata karar verilmesini talep etti.

Boşanma sebebi sayılan alışkanlık! Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! 360 bin TL tazminat ödeyecek

İDDİALARI REDDETTİ

B.D.’nin eşi S.D. ise iddiaların asılsız olduğunu, her ailede yaşanabilecek olayların davacı tarafından çarpıtılarak anlatıldığını, evlilik birliğinin devamına önem verdiğini ve müvekkilinin eşini sevdiğini beyan ederek açılan davanın reddini talep etti.

ERKEK TAM KUSURLU

Aile Mahkemesi, erkeğin kişisel temizliğine dikkat etmediği, kadınla fazla sohbet etmeyerek iletişim kurmadığı, ortak konutunun anahtarının erkeğin anne ve babasında olduğu, en son çıkan tartışmada kadını evden kovduğu, erkeğin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle kadın tarafından açılan boşanma davasının kabulüne karar verdi.

Çocuk için aylık 3 bin TL iştirak nafakasına, kadın için 20 bin TL maddî, 20 bin TL manevî tazminata karar verdi. Kadın, kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, taleplerin reddine hükmetti.

Boşanma sebebi sayılan alışkanlık! Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! 360 bin TL tazminat ödeyecek

SÜREKLİ TER KOKTUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin uyarılara rağmen temizliğe dikkat etmediğine, sürekli ter koktuğuna dikkat çekti. Kadın yararına hükmolunan maddî ve manevî tazminat miktarının az olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı bozuldu.

180 BİN TL MADDİ, 180 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

Aile Mahkemesi, kadın yararına 180 bin TL maddi ve 180 bin TL manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Karar yeniden temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle Aile Mahkemesi kararını onadı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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