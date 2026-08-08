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Ekonomi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara tazminat müjdesi

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara tazminat müjdesi

Yargıtay, maaşının yanında satış hedeflerine bağlı değişken prim alan çalışanların kıdem tazminatı hesabını yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Satış hedeflerine göre ödenen primlerin her ay düzenli ve aynı miktarda olmamasının, bu ödemelerin kıdem tazminatına esas ücretten çıkarılması için tek başına yeterli olmadığına hükmeden Yargıtay, çalışanın son bir yılda aldığı satış primlerinin aylık ortalamasının bulunarak kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete eklenmesi gerektiğini belirtti. Böylece şartları sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanan çalışanların satış primleri de tazminat hesabını etkileyebilecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara tazminat müjdesi
Başlık ResmiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara tazminat müjdesi

Karara konu olayda çalışanın temel ücretinin yanı sıra satış miktarına göre prim aldığı, ancak prim ödemelerinin sabit olmadığı belirtildi. Çalışan yalnızca belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirdiği dönemlerde prime hak kazandı. Bölge Adliye Mahkemesi, bordrolarda “ÇPS Bonus” olarak yer alan ödemelerin devamlılık taşımadığı gerekçesiyle primleri kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretten çıkardı. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine devreye giren Yargıtay ise bu değerlendirmeyi hatalı buldu. Satış rakamları veya başka verilere göre hesaplanan primlerin miktarının değişkenlik göstermesinin, bunların kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kapsamında değerlendirilmesine engel olmadığına işaret etti. Böylece satış hedefinin tutturulduğu aylarda alınan, diğer aylarda ise alınmayan primlerin sırf düzenli olmadığı gerekçesiyle kıdem hesabından tamamen çıkarılamayacağı ortaya konuldu. Uzmanlar, karara göre çalışanın mevcut bordroları esas alınarak son bir yılda aldığı primlerin aylık ortalamasının bulunacağını ve bu tutarın kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete ekleneceğini kaydetti. Örneğin sabit maaşının yanında yılın bazı aylarında satış primi alan bir çalışanın son 12 ayda elde ettiği primler toplanarak aylık ortalaması hesaplanacak. Bulunan tutarın giydirilmiş ücrete dahil edilmesi, kıdem tazminatına hak kazanan çalışanın tazminatının daha yüksek hesaplanmasını sağlayabilecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara tazminat müjdesi
Başlık ResmiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara tazminat müjdesi
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KIDEM TAZMİNATINA YAN HAKLAR EKLENİR

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş kıdem tazminatının hesabında asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de ekleneceğine dikkati çekerek, “Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre süreklilik taşıyan her türlü düzenli menfaat giydirilmiş ücrete dâhildir. Değişken tutarlı satış ve performans primleri de hedefe bağlı olsa dahi son bir yıldaki aylık ortalaması alınarak hesaba dâhil edilir. Bu konuda çok sayıda emsal karar bulunmaktadır” dedi.

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