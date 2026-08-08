Küçük ve orta ölçekli işletmelerin mali ve ekonomik durumunun veriler üzerinden değerlendirilmesine yönelik yeni dönem başlıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının desteğiyle yürütülen Ulusal KOBİ Derecelendirme Modeli’ni yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

KOBİ’ye ‘not’una göre destek! KOSGEB'in yeni derecelendirme sistemi yıl sonu devrede

Türkiye Bankalar Birliği Kredi Kayıt Bürosundan alınacak verilerle KOBİ’lerin derecelendirilmesine başlanacak. Modelle birlikte işletmelerin mali durumunun, finansal geçmişinin ve risk yapısının ortak bir veri altyapısı üzerinden değerlendirilmesine yönelik zemin oluşturulacak. KOSGEB, Ulusal KOBİ Derecelendirme Modelinin kurulmasına yönelik hazırlıklarda önemli aşama kaydetti. Merkez Bankası uzmanları tarafından Ankara ve İstanbul’da eğitimler gerçekleştirilirken model için gerekli yazılım altyapısı oluşturuldu. KOSGEB’in Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyeliğinin aktifleştirilmesine yönelik yıllık üye denetimi de gerçekleştirildi.

BEŞ YILLIK RAPOR ÇIKARILACAK

KOSGEB, derecelendirme modelinin yanı sıra İşletme Değerlendirme Raporunu da yeniliyor. Raporun 2021-2025 yıllarını kapsayan yeni sürümü için gerekli verilerin teminine yönelik çalışmalar yürütülürken 2025 yılı verilerinin sisteme çekilmesi tamamlandı. Yeni raporun Findeks platformu üzerinden hizmete sunulması planlanıyor. Böylece işletmelerin son beş yıllık dönemiyle ilgili gelişimlerinin ve mevcut durumlarının daha bütüncül bir rapor üzerinden incelenebilmesinin önü açılacak. Her iki sistemde de KOBİ’lerle ilgili veri altyapısı güçlendirilecek.

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