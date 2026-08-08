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Sağlık

Karın ağrısıyla başlayan kabus hayatını kararttı! Doktorlardan kritik 'bir yıl' uyarısı

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Karın ağrısıyla başlayan kabus hayatını kararttı! Doktorlardan kritik 'bir yıl' uyarısı
Fotoğraf Başlığı Karın ağrısıyla başlayan kabus hayatını kararttı! Doktorlardan kritik bir yıl uyarısı

İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Nickodemus Dacres, mide ve karın ağrısı şikayetlerinin ardından idrarında kan görmesi üzerine hastaneye başvurdu. Aylar süren tetkiklerin ardından nadir ve agresif bir böbrek kanseri teşhisi konulan genç adama, tedavinin işe yaramaması halinde bir yıldan az ömrü kaldığı söylendi. 22 yaşında 4. evre kanserle mücadele eden genç adam için yardım kampanyası başlatılırken, hastanedeki mücadelesi de sürüyor.

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Güney Londra'nın Croydon bölgesinde yaşayan Nickodemus Dacres, Temmuz 2024'te çalıştığı sırada şiddetli karın ağrısı yaşamaya başladı. Tuvalete gittiğinde idrarında kan gören genç adam, bir çalışma arkadaşının yardımıyla acil servise götürüldü.

Hastanede beş gün kaldıktan sonra taburcu edilen Nickodemus, ağrılarının devam etmesi üzerine aylar boyunca farklı testlerden geçti. Yapılan taramalardan birinde sağ böbreğinde küçük bir tümör tespit edildi ancak bunun kanser olduğu başlangıçta aileye söylenmedi.

4. EVRE KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Ağrının yanı sıra böbreğindeki şişlik de büyümeye devam edince doktorlar Aralık 2024'te böbreği ve bazı lenf düğümlerini ameliyatla aldı. Ancak 6 Şubat'ta aileye gelen telefon, genç adamın hayatını değiştirdi. Nickodemus'a, böbrek kanserinin en nadir ve agresif türlerinden biri olan 4. evre medüller renal hücreli karsinom (RMC) teşhisi konuldu.

Karın ağrısıyla başlayan kabus hayatını kararttı! Doktorlardan kritik bir yıl uyarısı
Başlık ResmiKarın ağrısıyla başlayan kabus hayatını kararttı! Doktorlardan kritik bir yıl uyarısı

Kanserin teşhis edildiğinde böbreğin dışına çıkarak lenf düğümlerine ve akciğerlerine yayıldığı belirlendi. Nickodemus hemen kemoterapiye başladı. Doktorlar, tedavinin sonuç vermemesi halinde genç adamın bir yıldan az ömrü kalabileceği konusunda aileyi bilgilendirdi.
Ancak uygulanan tedavilere rağmen kanser ilerlemeye devam etti ve karaciğer ile kemiklere de yayıldı. Yaklaşık iki aydır hastanede tedavi gören genç adamın 74 kilodan 55 kilonun altına düştüğü belirtildi.

ÜLKEDE YALNIZCA BİRKAÇ KİŞİDE VAR

Nickodemus'un annesi Donna Dacres, oğlunun henüz 22 yaşında olduğunu ve geleceğini kurması gerekirken ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini belirterek yaşadığı çaresizliği anlattı. Donna, RMC'nin son derece nadir olduğunu ve İngiltere'de yalnızca birkaç kişide görüldüğünü öğrendiklerini söyledi.

Aile, tedavinin masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlatırken, genç adamın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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