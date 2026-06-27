Amerika'da yaşayan Türk bir kurye, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 2 maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun, A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele verdiği siparişi paylaştı.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Beklenmeyen sonucun ardından A Milli Takımımız ile ilgili sosyal medyada sürpriz bir paylaşım yapıldı.

Kurabiye siparişinin ekran görüntüsü

Amerika’da yaşayan Türk bir kuryenin paylaştığı görüntüde, Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun, "Ferdi K." ismiyle kurabiye siparişi verdiği görüldü.

Ferdi Kadıoğlu, Premnier Lig'de Brighton forması giyiyor.

A Milli Takımı'nın 2-0 kaybettiği Avustralya ve 1-0 mağlup olduğu Paraguay karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ferdi Kadıoğlu, 3-2 kazanılan ABD müsabakasında süre alamadı.

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