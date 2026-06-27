Türkiye Gazetesi
ABD'de Türk kurye paylaştı: Milli yıldızın otele verdiği sipariş dikkat çekti
Amerika'da yaşayan Türk bir kurye, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 2 maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun, A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele verdiği siparişi paylaştı.
Özetle DinleABD'de Türk kurye paylaştı: Milli yıldızın otele v...
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Spor az önce
Türkiye'nin, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Amerika'da yaşayan Türk kuryenin yaptığı paylaşım dikkat çekti.
- A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Amerika'da yaşayan bir Türk kurye, sosyal medyada sürpriz bir paylaşım yaptı.
- Söz konusu görüntüde; Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun, "Ferdi K." ismiyle kurabiye siparişi verdiği görüldü.
- Ferdi Kadıoğlu, Avustralya ve Paraguay maçlarında ilk 11'de yer aldı.
- ABD ile oynanan maçta ise süre alamadı.
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Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Beklenmeyen sonucun ardından A Milli Takımımız ile ilgili sosyal medyada sürpriz bir paylaşım yapıldı.
Amerika’da yaşayan Türk bir kuryenin paylaştığı görüntüde, Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun, "Ferdi K." ismiyle kurabiye siparişi verdiği görüldü.
A Milli Takımı'nın 2-0 kaybettiği Avustralya ve 1-0 mağlup olduğu Paraguay karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ferdi Kadıoğlu, 3-2 kazanılan ABD müsabakasında süre alamadı.
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