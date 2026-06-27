Anadolu Ajansı
Konvoyla uğurlandılar, sessiz sedasız döndüler: A Millî Takım, Türkiye'de
2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak, turnuvaya veda eden A Millî Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü. Ay-yıldızlı ekip, Millî Takımlar ana sponsoru Togg'un araçlarıyla oluşturulan konvoy eşliğinde Dünya Kupası yolculuğuna uğurlanmış, Türk bayraklarıyla donatılan araçlar renkli görüntüler oluşturmuştu.
Özetle DinleKonvoyla uğurlandılar, sessiz sedasız döndüler: A ...
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Spor az önce
2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Millî Futbol Takımı, yurda döndü.
- A Millî Takım, D Grubu'nda 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak sonuncu oldu.
- Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlı ekip, özel uçakla İstanbul Havalimanı'na indi.
- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da kafileyle birlikte İstanbul'a geldi.
- Güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan ekipte, bazı futbolcular ve teknik heyet üyeleri yer almadı.
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan A Millî Futbol Takımı, yurda döndü.
SON SIRADA VEDA
D Grubu'nda oynadığı 3 maçta (Avustralya, Paraguay, ABD) 2 mağlubiyet, 1 galibiyet elde ederek son sırada kalan Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlı ekip, turnuva sürecini tamamlayarak, özel bir uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da heyetle birlikte İstanbul'a geldi.
BAZI OYUNCULAR İZİN ALDI
A Millî Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı. Bazı futbolcular, teknik heyetten izin alarak, yurda dönüş yapan kafilede yer almadı.
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