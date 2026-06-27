2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak, turnuvaya veda eden A Millî Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü. Ay-yıldızlı ekip, Millî Takımlar ana sponsoru Togg'un araçlarıyla oluşturulan konvoy eşliğinde Dünya Kupası yolculuğuna uğurlanmış, Türk bayraklarıyla donatılan araçlar renkli görüntüler oluşturmuştu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan A Millî Futbol Takımı, yurda döndü.

2 Haziran'da ABD'ye giden A Millî Takım kafilesine, Togg akıllı cihazlarından oluşan geniş bir konvoy eşlik etmişti.

SON SIRADA VEDA

D Grubu'nda oynadığı 3 maçta (Avustralya, Paraguay, ABD) 2 mağlubiyet, 1 galibiyet elde ederek son sırada kalan Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlı ekip, turnuva sürecini tamamlayarak, özel bir uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da heyetle birlikte İstanbul'a geldi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

BAZI OYUNCULAR İZİN ALDI

A Millî Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı. Bazı futbolcular, teknik heyetten izin alarak, yurda dönüş yapan kafilede yer almadı.

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