Dünya üçüncülüğü görmüş bir ülke olarak ilk iki maçta gol bile atamadan elenmemizin baş sorumlusu İtalyan hoca, prestij mücadelesine dönen son maçımızı övdü de övdü.

A Millî Takım’ın bugünlere gelmesinde başarının mimarı olan teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası’na ilk iki maçta ‘sıfır’ çekerek ay yıldızlı takımın turnuvaya erken veda etmesinin de baş mimarıydı.

Pardon Hoca'm! Vincenzo Montella, ABD galibiyeti için "Bin zafere bedel bir maç" dedi de...

HEM GÖKTEYİZ HEM YERDE

Grup lideri olan ve turu daha önce garantileyen ABD’ye karşı son maçı 3-2 kazandık ama Montella’nın açıklamalarının ve coşkusunun dozu biraz fazla gibiydi. Hele bir sözü vardı ki ‘nereden baksan tutarsızlık’ içeriyordu. Durumu belirsiz olan ve görevine son verilmesi beklenen İtalyan çalıştırıcı ABD galibiyeti için “Bin zafere bedel bir maç” yorumu yaptı. Türkiye bugüne kadar 93 farklı ülke takımıyla toplam 654 maç yaptı.

GURUR DUYMALIYIZ

Türkiye olarak Dünya Kupası’na az ve öz katılıyoruz ama 2002’de üçüncü olduğumuz hatırlanırsa ve burada da Haiti’nin ardından turnuvaya veda eden ikinci ülke olduğumuz dikkate alınırsa Montella’nın “Bin zafere bedel” sözü havada kalıyor. Peki İtalyan hoca açılımı nasıl yaptı? İşte sözlerinin özeti: Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Hem de taraftarı önünde güçlü ABD karşısında. Türk halkı adına, oyuncularım ve başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Herkesin üzerinde büyük bir baskı vardı. Biz ilk iki maçta şanslı değildik. Elendik ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Kampta ideal şartlar içinde değildik...

Pardon Hoca'm! Vincenzo Montella, ABD galibiyeti için "Bin zafere bedel bir maç" dedi de...

DÜNYA KUPASI HASRETİ... ARTIK 24 YIL SÜRMEZ

Vincenzo Montella, dünya kupasından dersler çıkaracaklarını ifade ederek “Bazı fırsatları daha iyi değerlendirebilirdik. Hiç kimseye suç atmak istemem. Bu bir tecrübe, dersler çıkaracağız. Belki biraz aceleci davranmasaydık daha iyi ilerleyebilirdik. Kale önünde bitiricilikte daha etkili olabilirdik. Bizim takım gerçekten büyük baskı altında kaldı. Bütün bunlara rağmen iyi bir tepki verdiler. Elimden geldiğince onların psikoloğu gibi davranmaya çalıştım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak. Bundan sonra Dünya Kupası’na gelmek 24 sene sürmeyecek” dedi.

5 MİLYON AVRO

Yıllık garanti ücreti 1,8 milyon avrodan 2,2 milyon avroya çıkarılan ve 2028’e kadar mukavelesi olan Vincenzo Montella gönderilmesi durumunda yaklaşık

5 milyon avro gibi bir tazminat alacak.

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