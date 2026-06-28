Gazze'deki İsrail soykırımına ve İslam coğrafyasındaki sorunlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasında partililere seslendi. "Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında ümmetin de vebali üzerindedir" uyarısında bulunan Erdoğan, "Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Allah izin verirse işte bu kadro soracak" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın sözleri salondaki dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasında, yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış, Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştıklarını söyledi.

"Unutmayın biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında ümmetin de vebali üzerindedir" uyarısında bulunan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma dikkat çekerek, soykırımın hesabının kesinlikle sorulacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

SALON AYAKTA ALKIŞLADI!

Mazlumlara verdikleri sözlerinin olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden Kur'an okuyan Hind Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, kuvözlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Gazze'de saldırıların halen devam ettiğini ve bir soykırım yaşandığını vurgulayan Erdoğan'ın "Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak, sorulacak, sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak" sözleri salondaki tüm dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı

Dünyadaki mazlumlara yönelik zulümlere karşı mücadele vurgusu yapan Erdoğan, "Tüm kalbimle söylüyorum yükünüz çok ağır ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hind Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri, gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın, Aybüke Yalçın'ı hatırlayın, Ayşe Nur Alkan'ı hatırlayın, Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın, Ömer Halis Demir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın, şehit Mustafa Cambaz'ı hatırlayın, 15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Bu aziz kadro bugüne kadar Hazreti Peygamber'in, ehli beytin, evliyanın, ulemanın, ecdadın, şehitlerimizin, gazilerimizin din, vatan, bayrak uğruna can veren kahramanların, mazlumların hatırasına sahip çıkmış bir kadrodur. Sahip çıkmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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