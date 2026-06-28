AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtıkları mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan “AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı, Türkiye'yi dönüştürdü” dedi. Çeyrek asırlık bir destan yazdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı “Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi sokağa asla boş bırakmayacağız” diyerek seslendi.

AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı, Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni bir bakış açısı kazandırdı" dedi.

25 yıldır hiçbir ilkeden taviz vermediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı “25 yıldır AK Parti kitabına yeni sayfalar, yeni hikayeler, yeni karakterler eklemekten geri durmadık. Çeyrek asırlık bu destanın her sayfasında her türlü öneriye her türlü yapıcı eleştiriye kapımızı açık tutmamız vardır” diyerek seslendi.

“AK PARTİ TÜRKİYE'Yİ DÖNÜŞTÜRDÜ”

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni bir bakış açısı kazandırdı.

Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: Yorulan varsa kenara gelsin, gelmeyen de meydanın hakkını versin

“ÇEYREK ASIRLIK BU DESTAN”

Kamplarımızın en önemli özelliği istişareyi geleneksel hale getirmesi. Kurumsal bir zemine kavuşturmasıdır. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırlık bir destandan söz ediyorsak bunda milletimizle inşa ettiğimiz gönül köprüleri kadar meşverete verdiğimiz öneminde büyük payı vardır. Çeyrek asırlık bu destanın her sayfasında her türlü öneriye her türlü yapıcı eleştiriye kapımızı açık tutmamız vardır. Millet hesaba çekmeden kendimize hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. Aksaçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini aynı zeminde birleştirme, aynı potada eritme kabiliyetimiz vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız vardır.

“25 YILDIR VAZGEÇMEDİK”

Beş yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. 25 yıldır farklı düşünce ve önerilere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. 25 yıldır AK Parti kitabına yeni sayfalar, yeni hikayeler, yeni karakterler eklemekten geri durmadık.

Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: Yorulan varsa kenara gelsin, gelmeyen de meydanın hakkını versin

“GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK”

Dün Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız partimizin temel politikaları ve stratejik vizyonu doğrultusunda kapsamlı fikir teatileri gerçekleştirdi. Parti politikaları oturumlarında hem kurumsal hafızamız hem de geleceğe dönük hedefleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik sorulara ayrıntılı cevaplar verildi. Dün akşam yirmi sekizinci dönem milletvekillerimizin katılımıyla meclis parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleri oturumu son derece verimli ve amaca matuf bir şekilde başarıyla icra edildi. Bugün ise genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Gerekli talimatları verdik. Her açısından dolu dolu bir iki gün geçirdik.

Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: Yorulan varsa kenara gelsin, gelmeyen de meydanın hakkını versin

“EMANETE GÖLGE DÜŞÜRMEDİK”

Bakın bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi. Bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah 'a hamdolsun o emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.

“81 VİLAYETİ DEFALARCA ZİYARET ETTİK”

25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan yüz milyonların da umut kaynağı haline geldik. Şimdi değerli kardeşlerim, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız sırasında sizlerle birlikte ülkemizin 81 vilayetini defalarca ziyaret ettik daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere beldelere köylere beraberce gittik uzak yakın demedik yağmur çamur demedik güneş yaz ayaz demedik. Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık. Sadece Türkiye'de değil bölgemizden başlayarak Avrupa'dan Asya 'ya, Afrika'dan Latin Amerika 'ya, Orta Doğu'dan Türk dünyasına dünyanın dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik. Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Arakan'daki kardeşlerimizin yürek dağlayan dramını dünyaya duyurduk. Sel felaketiyle sarsılan Pakistan halkının zor günlerinde yanında olduk. İsrail 'in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik.

Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: Yorulan varsa kenara gelsin, gelmeyen de meydanın hakkını versin

“TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA AÇTIK”

Dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık, mazlumlara el uzattık.

“86 MİLYONUN UMUDUYUZ”

AK kadrolar olarak hepimiz elbette seksen altı milyonun umuduyuz. Ama bu teşkilat bu parti bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz.

“YORULAN VARSA DİNLENSİN”

Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi sokağa asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.

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