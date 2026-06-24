AK Parti MKYK’sında kabine ve teşkilata yönelik sert mesajlar veren Cumhurbaşkanı, sahada yeterli performans gösterilmediği yönündeki eleştirilere değindi. “Yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak” diyen Erdoğan, kurallara uymayanların bedel ödeyeceğini söyledi.

AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına bir dizi uyarıda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, hem MKYK üyelerine hem de kabine üyelerine talimatlar veren Erdoğan, “Bizim işimiz hizmet etmek, sahadan siyasetçinin ilettiği sorulara cevap vermektir. Sahadan sizlere iletilenler görmezden gelinemez. Bu yönde şikâyetler geliyor.

Yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak. Siyasetçilerin vatandaş adına ilettiği taleplere kayıtsız kalınmayacak. Tespit ettiğimiz eksiklikler var. Kimse kendi görev alanına girmeyen şeyleri yapmayacak. Siyasetçi de yetki sahipleriyle nasıl konuşacağını bilecek. Sahada yeterli performans gösterilmediği de kulağımıza geliyor. Herkes işini liyakat ve sadakatle yapacak. Kayıtsız kalanlar bunun bedelini öder” dedi.

Erdoğan'dan kabine ve teşkilata net uyarı: Kayıtsız kalan bedelini öder

SÜREÇ HIZLANIYOR

“Terörsüz Türkiye” süreci hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, “İttifak olarak kararımızı verdik. Yakın zamanda yasal süreci başlatmak ve süreci hızlandırmak istiyoruz. Diğer siyasi partilerin de destek vermesi süreci güçlendirecektir. Terörsüz Türkiye hedefini Allah’ın izniyle başarıya ulaştıracağız” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'dan kabine ve teşkilata net uyarı: Kayıtsız kalan bedelini öder

“IBAN MAĞDURLARI” MESELESİ

Toplantıda, kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak anılan konu da gündeme geldi. Bazı MKYK üyeleri, kendilerine bu konuda talepler geldiğini belirterek mağduriyetin giderilmesini istedi.

Konu hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in ise “IBAN mağduru diye bir şey yok. Burada mağdur olan, parası çalınan kişidir. Hesabını kullandıranlar mağdur değil, suça iştirak eden kişilerdir. Bu konuda bir kavram karmaşası oluşturuluyor. 500 bin liralık 60 işlem yapan ve bundan yüzde 10, yani 3 milyon lira kazananlar var” dediği öğrenildi.

Güler’in, söz konusu düzenlemenin yargı paketinden çıkarıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade ettiği kaydedildi.

Erdoğan'dan kabine ve teşkilata net uyarı: Kayıtsız kalan bedelini öder

KACIR’DAN BYD AÇIKLAMASI: İPTALİN SEBEBİ SİYASİ

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Kacır’ın, yatırım sürecinde yaşanan iptalin Türkiye’den kaynaklanmadığını ifade ettiği; bu durumun Çin yönetiminin kendi iç politika tercihleriyle ilgili olduğunu, Türkiye tarafından yatırımı engelleyen bir durumun söz konusu olmadığını, aksine Çin hükûmetinin bilinçli bir tercihi bulunduğunu kaydettiği öğrenildi.



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