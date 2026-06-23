Terörsüz Türkiye konusunda Meclis tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılması konusundaki ihtimaller azalıyor.

Terörsüz Türkiye konusunda Meclis tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılması konusundaki ihtimaller azalıyor.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ile DEM Parti arasında yürütülen temaslarda, silah bırakmanın teyit ve tespit edilemediği, ortada silah dururken herhangi bir yasanın çıkarılmasının mümkün olmayacağı belirtildi.

Silah eldeyken kanun çıkmaz! Terörsüz Türkiye’de çerçeve yasa gecikiyor

AK Parti kaynakları, “Biz silah bırakmanın güçlü bir şekilde varlığını konuşacağız, bunun dışında bir şeyi konuşmayacağız. Karşı tarafın yapması gerekenler var. Çünkü siyaset üstüne düşeni yaptı. ‘Silah bırakma sürecek’ demelerine rağmen, somut bir adım atılmadı. DEM Parti’ye söyledik: Biz silah bırakmanın güçlü bir şekilde varlığını görmüyoruz. Kim bıraktı, kaç kişi bıraktı. Belli değil. ‘Hızlanıyor’ dediler yine olmadı. Biz tatmin edici bir durum görmüyoruz. Devletin ilgili kurumları da bu konuda bir teyit ve tespit yapmadı. Yani silah varlığını güçlü bir şekilde sürdürürken yasa çıkmaz” dedi.

İKİ HAFTA KRİTİK

Güvenlik kaynakları da sahada belli bir hareketlilik olmasına rağmen, silah bırakmanın istenilen noktada olmadığı bilgisini verdi. Bir-iki hafta içinde bu konuda yeni gelişmeler olabileceğini belirten kaynaklar, “Eğer beklendiği gibi bir hızlanma olursa Temmuz ayı içinde yasal düzenlemeler gündeme gelebilir. Ama şu anda bu uzak ihtimal olarak görülüyor” diye konuştu. Cumhurbaşkanının da bu konudaki tavrının net olduğuna dikkat çeken AK Parti kurmayları, “Teyit ve tespit olmadan bir adım atılmayacak. Beklenen ilerleme sağlanırsa, bu konuda gereken açıklamayı Cumhurbaşkanı yapacaktır” ifadelerini kullandı.

TAKVİM DARALIYOR

Öte yandan, TBMM’nin en fazla temmuz sonuna kadar çalışacağını belirten AK Parti kurmayları, “NATO toplantısı nedeniyle zaten bir hafta çalışma olmayacak. Kalan üç haftalık süreçte de yargı paketi, en düşük emekli aylıklarının artırılmasını da içeren mali torba teklif, öğrenci affı gibi düzenlemeler gündeme alınacak. Bu takvimde şu anda terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve yasanın çıkarılması yer almıyor. Eğer silah bırakma konusunda somut gelişme olursa, son hafta bir adım atılabilir” dedi.

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