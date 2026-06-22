AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik beklenen yasal düzenlemeye ilişkin soruya cevap veren Çelik, net olarak yeni bir aşamaya geçildiğini vurgulayarak "Tecrübemiz, devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye sahiptir. Bu çerçevede bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu konuyu çözmeye dönük, yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini gerçekleştirmeye dönük olmalıdır bu yasal çerçeve. bu çerçevede bütün toplumsal kesimlerin, siyasi partilerin meclisinde, bulunan ve bulunmayan siyasi partilerin katkıları çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündeme dair kiritik açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye'ye yönelik yasal düzenlemeye yönelik konuşan Ömer Çelik, "Tecrübemiz, devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye sahiptir. Bu çerçevede bir yasal düzenleme yapılmalıdır" dedi.

Çelik "Bu konuyu çözmeye dönük, yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini gerçekleştirmeye dönük olmalıdır bu yasal çerçeve. bu çerçevede bütün toplumsal kesimlerin, siyasi partilerin meclisinde, bulunan ve bulunmayan siyasi partilerin katkıları çok önemlidir" sözlerini kullandı.

Terörsüz Türkiye'de yeni aşama! AK Parti'den "Yasal düzenleme yapılmalı" mesajı

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ"

Bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.

Terörsüz Türkiye'de yeni aşama! AK Parti'den "Yasal düzenleme yapılmalı" mesajı

YASAL DÜZENLEME YOLDA

Yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel Meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını ve tüm şube, uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Türkiye'nin milli güvenliği açısından, Türkiye Yüzyıl'ı hedefleri açısından, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefleri açısından bu önemlidir. Onun için bugün bu bahsettiğim evreler geçildikten sonra bu çalışmalar tamamlandı. Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi.

Terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği takdirde ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.

PKK/KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması hedefleniyor. Burada da tabi bunun tespit edilmesiyle yani silah bırakmanın tespit edilmesiyle yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Daha sonrasında da işte bahsettiğim mekanizmalar devletin güvenlik kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği kurumlar tarafından bu tespit edilecek. Bu tespitin arkasında MGK'nın onaylaması ile birlikte de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanlığı kararına dönüşmesi şeklinde bir mekanizma Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle işleyecektir.

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