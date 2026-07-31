Gönül penceresinden hayat

İnsan, hayatın karmaşası içinde zaman zaman kendi kabuğuna çekilme ihtiyacı hisseder. Oysa huzur, dışarıda aradığımız büyük olaylarda değil, her gün göz ucuyla baktığımız, belki de hiç dikkat etmediğimiz detaylarda gizlidir. Bir fincan çayın sıcaklığı, eski bir dosttan gelen samimi bir haber veya gün batımında gökyüzünün aldığı o eşsiz renk... Hayat, işte bu "an"ların toplamından ibarettir.

Modern zamanın insanı, hep bir yerlere yetişme telaşında. Oysa durup soluklanmak, etrafındakilerin farkına varmak, hayatın ritmini yakalamak için en kıymetli anahtardır. Hızla akıp giden günlerin içinde, kendimize ayırdığımız birkaç dakika aslında ömrümüze kattığımız en bereketli vakitlerdir. Gönül gözü açık olanlar, en sıradan günün içinde bile bir güzellik bulmayı bilirler.

Belki de yapmamız gereken tek şey, şükrü bir hayat düsturu hâline getirmek. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmek, eksik olana hayıflanmak yerine elimizdekini paylaşmanın huzuruna varmak... İnsan, paylaştıkça çoğaldığını ve sadece başkalarının hayatına dokunduğu ölçüde var olduğunu fark ettiğinde, gerçek huzuru bulur.

Evinizin bir köşesine çekilip pencereden dışarı baktığınızda, nefes aldığınızın ve iyilik yapmaya hâlâ vaktinizin olduğunu hatırlayın. Ve bu iyiliğe ilk önce kendinizden başlayın. Her sabah yeniden doğan güneş, bize yeni bir umut, yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Bugün, her şeye rağmen bir gülümsemeyi kendinize ve çevrenize çok görmeyin. Çünkü en güzel anlar, gönülden gönüle kurulan köprülerle yazılır. Nâbî merhumun bir beyti ile yazıyı hitama erdiriyoruz.

"Gönülde her ne var ise zahir olur ol dem

Ki mahrem-i esrâr-ı dil olmaya bir yâr ola"

(Gönülde ne varsa o anda dışa vurulur, yeter ki gönlün sırlarına mahrem olacak, o gönülden anlayan bir yâr buluna.)

Kalbiniz huzurla, gününüz bereketle dolsun...

Zeynep Hazal Miliç

ŞİİR

Gördüm

Durmadan çıkılan merdivenlerin

Birden bittiğini zevalde gördüm

Merdiven merdiven didinenlerin

Akıbetlerini kendimde gördüm

Ev üstüne evler ihtirasının

Tükenmediğini zevalde gördüm

Kazançlar içinde helal mirasın

Ne hoş olduğunu kendimde gördüm.

Amirken memurken mugalatanın

Tükenmediğini zevalde gördüm

Manasız manasız duran safların

Mekânda yerini kendimde gördüm.

Hakiki manada hizmet ehlinin

Âşıklık hâlini zevalde gördüm

Kimi ahmak dolanan şöhret ehlinin

Acizliklerini kendimde gördüm.

Hazreti İbrahim ateş içinde

Karınca su döktü zevalde gördüm

O sevap kazandı niyet edince

Tövbekârlığımı kendimde gördüm.

Aval aval sağa sola bakarken

Şükürler olsun ki zevalde gördüm

Hoca'm talebeyi yardan çekerken

Ürpertilerini kendimde gördüm.

Rıdvan Üzel

KELAMI KİBAR KİBARI KELAMEST

“Büyükler buyurdular ki;

Abdülhakîm Efendi hazretleri 'kuddise sirruh' buyurmuşlar ki; İslamiyet bir dairedir. Eshâb-ı kiramdan sonra, Eshâb-ı kirama en yakın olanlar, Tabiindir. Onların yüksekleri var; mezhep imamlarımız. Ondan sonra onların tâbileri, ondan sonra talebeleri diyerek bugüne kadar gelen Ehl-i sünnet âlimlerinin kalbi feyz kaynağıdır. Kimin kalbinde sevgisi ve itaati çoksa, o kaynaktan kesin alır. Efendim, alıp almadığı nasıl belli olur? Gayet kolay. Büyükler buyurdular ki; feyz alanın kalbinden dünya sevgisi çıkar. Feyz, Allah sevgisidir. Allah sevgisi ile dünya sevgisi zıttır. Birinin olduğu yerde diğeri olmaz.”





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