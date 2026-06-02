Erdoğan, mutlak butlan kararı sonrası iç karışıklığını dışarıya taşıyan CHP'yi sert sözlerle uyararak "Sizin tartışmalarınızla ilgilenmiyoruz. Ancak siyasi ikballeriniz için sokakları karıştırmanıza izin vermeyiz" dedi.

EMRAH ÖZCAN - Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2,5 saat sürdü. Ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü coşkuyla kutladıklarını belirterek "İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten Bizans artıkları hâlâ kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır; Allah'ın izniyle kıyamete kadar da böyle kalacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'terörsüz Türkiye' ikazı: Dikkatimizi dağıtmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında CHP'de yaşananlara değinerek şunları söyledi:

Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalar da takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. İktidar ve ittifak olarak, tarihî değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihî bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Tek derdimiz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor.

TARTIŞMALARDA YOKUZ

Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numaişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya, kimsenin hakkı yok ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı var. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevi.

