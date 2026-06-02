Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü. Ekonomimiz art arda 23 çeyrektir büyürken, en hızlı büyüyen sektör yüzde 9,2 ile bilgi ve iletişim oldu.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentinin altında büyüdü. TÜİK’in ocak-mart dönemine ilişkin açıkladığı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına göre ilk çeyrekte büyüme geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 2,5 olurken, ekonomideki büyüme art arda 23 çeyreğe ulaştı.

Ekonomi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,1 büyüdü. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. GSYH’nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9,5, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8 arttı. Sanayi sektörü ise yüzde 0,8 azaldı.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 3 artış kaydetti. Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,7, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 2 azaldı. İş gücü ödemeleri, söz konusu dönemde yüzde 35,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 34,4 artış gösterdi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 42,7 iken bu oran bu yılın aynı döneminde değişim göstermedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: MİLLÎ GELİR 1,6 TRİLYON DOLARI AŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin, küresel belirsizliklerin de etkisiyle yıllık yüzde 2,5, çeyreklik yüzde 0,1 ile ılımlı büyüdüğünü belirterek, “Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Millî gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı” dedi.

Şimşek, ilk çeyrekte sanayi katma değerinin küresel konjonktür ve takvim etkisiyle daraldığını vurgulayarak, geçen yıl don ve kuraklık sebebiyle önemli ölçüde düşen tarım katma değerinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,6 artış gösterdiğine ve tarım sektörünün 2026’da büyümeyi desteklemesini beklediklerine işaret etti. Küresel belirsizliklerin ve ticaret ortaklarındaki zayıf görünüm ile net dış talebin büyümeyi sınırladığının altını çizen Şimşek, tüketimin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,8, yatırımların yüzde 3 arttığını bildirdi.

Şimşek, küresel talep görünümü ve yüksek emtia fiyatları sebebiyle ilk çeyrekte yıllık cari açığın 39,7 milyar dolar, millî gelire oranla yüzde 2,4 olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

Artan enerji maliyetleri, dezenflasyon sürecinde geçici yavaşlamaya yol açsa da enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürmekte, fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak temel önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Üretim ve ticaret dinamiklerinde yaşanan küresel dönüşüm, stratejik konumu, güçlü üretim ve ihracat altyapısı sayesinde ülkemize orta vadede önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla, Türkiye’yi üretim üssü ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez hâline getirecek düzenlemeler hazırlıyoruz. Makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı pekiştirecek, yüksek katma değerli üretim ve ihracatla sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak ve vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

İMALATTA TOPARLANMA İSO PMI MAYISTA ARTTI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta yükseldi. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen bütün rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, nisanda 45,7 olan manşet PMI, mayısta 49,8’e yükselerek 50 eşik değerine önemli ölçüde yaklaştı. Mart 2024’ten bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşen endeks, faaliyet şartlarındaki bozulmanın belirgin şekilde yavaşladığı yönünde sinyal verdi. Mayıs ayı verileri, imalat sanayii üretiminin yeniden artışa geçtiğini gösterdi. Böylece nisanda gözlenen sert yavaşlamanın ardından belirgin bir toparlanma kaydedildi. Anket katılımcıları, özellikle uluslararası pazarlardaki talep koşullarında iyileşme belirtilerine dikkati çekti. Yeni ihracat siparişleri, 20 aylık yavaşlama döneminin ardından mayısta büyüme kaydetti.

FAALİYET KOLLARI ÇEYREKLİK DEĞİŞİM (%) 2025 ÇEYREKLİK DEĞİŞİM (%) 2026 Tarım, ormancılık ve balıkçılık -0,1 4,6 Sanayi -1,5 -0,8 İmalat sanayisi -2,3 -1,4 İnşaat 8,5 3,2 Hizmetler 1,6 3,7 Bilgi ve iletişim 5,7 9,5 Finans ve sigorta faaliyetleri -1,1 3,5 Gayrimenkul faaliyetleri 1,2 3 Mesleki, idari ve destek hizmetleri 2,3 1,9 Kamu yön., eğitim ve sosyal hizmetler 1,1 1,8 Diğer hizmet faaliyetleri 4,3 5,2 Sektörler toplamı 2,2 2,5 Vergi-sübvansiyon 4,5 2 GSYH 2,5 2,5

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: EKONOMİ MODELİMİZİ GÜÇLENDİRMEMİZ ARTIK TERCİH DEĞİL, ÖNCELİK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “2026 1’inci çeyrek büyüme verisi, küresel belirsizlik ortamında Türk ekonomisinin dayanıklılığını ve potansiyelini bir kez daha tescilledi. Bu süreçte özellikle doğrudan yatırımları ülkemize çekmek, yeni ihraç pazarlarını desteklemek ve ihracat kadar ithalatta da hedef odaklı yürümek önem taşıyor. Bununla birlikte, sürdürülebilir ve nitelikli büyüme için sanayi odaklı, ihracata dayalı ekonomi modelimizi güçlendirmemiz artık bir tercih değil, öncelik. Maliye politikaları, teşvikler ve finansman olanakları ile desteklenen bir üretim modeli Türkiye’yi dünyada yeniden şekillenen ticaret haritasında güçlü bir konuma taşıyacaktır. Enflasyonla mücadele önceliğimizi tehlikeye atmayacak şekilde finansman ve kur politikalarını revize ederek ihracattaki bu darboğazı aşabileceğimize inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

BAŞKANLAR NE DEDİ?

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: İş dünyamız, tüm zorlu koşullara rağmen üretmeye ve ticaret yapmaya devam ediyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir: Ekonomi politikaları şekillendirilirken sanayi sektörünün ekonomik gelişmede üstlendiği kritik roller göz ardı edilmemelidir.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Böyle bir dönemde büyüme oranı beklentilerin altında kalmış olsa da ekonomimizin pozitif bölgede kalmayı sürdürmesi son derece kıymetli.

Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Sanayideki daralmayı tersine çevirmek için enerji maliyetlerinde rekabetçi fiyatlandırma ve yatırım teşvikleri devreye alınmalıdır.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülürken üretim kapasitesini koruyacak ve sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar ihmal edilmemeli.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten: ABD ve Çin bugün sanayi üretimini ulusal güvenlik sorunu yaklaşımıyla ele alıyor. Bizim de bir an önce üretimi önceleyen bir modeli ortaya koymamız lazım.

