5 ayda %500 kazandırdı! Borsanın şampiyonları belli oldu
Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin etkisi altında kalan borsa endeksi, buna rağmen yılın ilk 5 ayında %21,32 prim yaptı ve mayıs ayını 13.662,75 puandan tamamladı. Bu süreçte BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında ise ‘en çok yükselenler’ liginde 5 aylık getirilerin %500’e yaklaşması dikkatlerden kaçmadı.
- BİST 100 endeksi, 2026'nın ilk 5 ayında %21,32 prim yaparak 13.662,75 puandan kapandı.
- Endeks, ocak ayında %22,88 prim yaptıktan sonra şubat ve mart aylarında geriledi, nisanda yükseldi ve mayısta %-5,40 değer kaybetti.
- Orta Doğu'da başlayan çatışmalar, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve iç siyasi gelişmeler borsayı etkiledi.
- Ekonomist Tuncay Turşucu'ya göre endekste 13.000 seviyesi önemli, 12.600 kritik destek, 14.235 ve 14.600 ise direnç seviyeleri olarak belirtildi.
- 2026'nın ilk 5 ayında en çok yükselen hisse KLEV (%489,60) olurken, en çok gerileyen hisse KLRHO (%-71,15) oldu.
TÜRKİYE GAZETESİ/ ÖMER FARUK BİNGÖL Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 2026 yılının ilk 5 ayı geride kalırken %21,32 prim yaptı ve mayısta 13.662,75 puandan kapanış gerçekleştirdi. Geçen seneyi 11.261,52 puandan tamamlayan endeks, bu yılın 5 aylık döneminde en yüksek 15.204,92 seviyesini test etti ve rekor tazeledi. Mayısın ikinci haftasında zirvesini gören borsa endeksi, ardından gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi.
ENDEKS, OCAK AYINA DÖNDÜ
2026 yılına enflasyon ve faizlerde düşüş beklentisi ile pozitif başlangıç yapan endeks, ocak ayında %22,88 prim yaptıktan sonra şubatta %-0,87 ve martta %-6,76 geriledi. Nisanda %12,91 yükselen endeks, geçen ay ise %-5,40 değer kaybetti. Böylece endeks, ocak ayı kapanış seviyesinin hemen altında konumlandı.
BORSAYI ETKİLEYEN GELİŞMELER
Son 4 ayda borsa dalgalı bir görünüm izlerken, şubat-mayıs döneminde endeks bazında herhangi bir prim gerçekleşmemiş oldu. Mart ayında Orta Doğu’da başlayan çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, enflasyonist baskıları öne çıkararak daha sıkı para politikasının habercisi oldu. Mayıs sonunda iç siyasi gelişmeler de piyasada hassasiyeti artırdı.
BİST 100’DE BEKLENTİLER
Ekonomist Tuncay Turşucu, 5 Haziran açıklanacak mayıs enflasyonun ve petrol fiyatlarının seyrinin önemli olduğunu belirterek, “Endekste 13.000 seviyesi önemli, altına düşüşlerde ise 12.600 kritik destek. Yukarıda da 14.235 ve 14.600 seviyeleri direnç” yorumunda bulunarak, BİST 100’ün 14.235’in üzerine yönelmesi halinde pozitif sinyal verebileceği görüşünü aktardı.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Bu arada BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında 2026 yılının ilk 5 ayında en çok yükselen 10 hisse şöyle sıralandı:
|Hisse Senedi
|Fiyat (TL)
|Değişim (%)
|KTLEV
|126,20
|%489,60
|DSTKF
|2.105,00
|%279,28
|ASTOR
|312,75
|%167,54
|BSOKE
|38,46
|%135,95
|EUPWR
|76,10
|%132,01
|TKFEN
|140,80
|%100,00
|CVKMD
|47,24
|%78,53
|SKBNK
|13,17
|%69,28
|EREGL
|39,18
|%64,48
|ASELS
|380,25
|%64,11
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Yine söz konusu dönemde BİST 100 kapsamında en çok gerileyen hisseler ise şunlar oldu:
|Hisse Senedi
|Fiyat (TL)
|Değişim (%)
|KLRHO
|88,35
|-71,15
|EFOR
|11,33
|-53,18
|KONTR
|7,85
|-31,86
|GENIL
|9,36
|-29,45
|GRTHO
|205,60
|-28,33
|OTKAR
|369,00
|-24,07
|EUREN
|4,84
|-23,66
|BALSU
|13,35
|-22,79
|DAPGM
|9,5
|-19,90
|TAVHL
|251,75
|-15,59
Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler dikkatte alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.