Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin etkisi altında kalan borsa endeksi, buna rağmen yılın ilk 5 ayında %21,32 prim yaptı ve mayıs ayını 13.662,75 puandan tamamladı. Bu süreçte BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında ise ‘en çok yükselenler’ liginde 5 aylık getirilerin %500’e yaklaşması dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ/ ÖMER FARUK BİNGÖL Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 2026 yılının ilk 5 ayı geride kalırken %21,32 prim yaptı ve mayısta 13.662,75 puandan kapanış gerçekleştirdi. Geçen seneyi 11.261,52 puandan tamamlayan endeks, bu yılın 5 aylık döneminde en yüksek 15.204,92 seviyesini test etti ve rekor tazeledi. Mayısın ikinci haftasında zirvesini gören borsa endeksi, ardından gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi.

ENDEKS, OCAK AYINA DÖNDÜ

2026 yılına enflasyon ve faizlerde düşüş beklentisi ile pozitif başlangıç yapan endeks, ocak ayında %22,88 prim yaptıktan sonra şubatta %-0,87 ve martta %-6,76 geriledi. Nisanda %12,91 yükselen endeks, geçen ay ise %-5,40 değer kaybetti. Böylece endeks, ocak ayı kapanış seviyesinin hemen altında konumlandı.

BORSAYI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Son 4 ayda borsa dalgalı bir görünüm izlerken, şubat-mayıs döneminde endeks bazında herhangi bir prim gerçekleşmemiş oldu. Mart ayında Orta Doğu’da başlayan çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, enflasyonist baskıları öne çıkararak daha sıkı para politikasının habercisi oldu. Mayıs sonunda iç siyasi gelişmeler de piyasada hassasiyeti artırdı.

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Ekonomist Tuncay Turşucu, 5 Haziran açıklanacak mayıs enflasyonun ve petrol fiyatlarının seyrinin önemli olduğunu belirterek, “Endekste 13.000 seviyesi önemli, altına düşüşlerde ise 12.600 kritik destek. Yukarıda da 14.235 ve 14.600 seviyeleri direnç” yorumunda bulunarak, BİST 100’ün 14.235’in üzerine yönelmesi halinde pozitif sinyal verebileceği görüşünü aktardı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu arada BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında 2026 yılının ilk 5 ayında en çok yükselen 10 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Senedi Fiyat (TL) Değişim (%) KTLEV 126,20 %489,60 DSTKF 2.105,00 %279,28 ASTOR 312,75 %167,54 BSOKE 38,46 %135,95 EUPWR 76,10 %132,01 TKFEN 140,80 %100,00 CVKMD 47,24 %78,53 SKBNK 13,17 %69,28 EREGL 39,18 %64,48 ASELS 380,25 %64,11

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine söz konusu dönemde BİST 100 kapsamında en çok gerileyen hisseler ise şunlar oldu:

Hisse Senedi Fiyat (TL) Değişim (%) KLRHO 88,35 -71,15 EFOR 11,33 -53,18 KONTR 7,85 -31,86 GENIL 9,36 -29,45 GRTHO 205,60 -28,33 OTKAR 369,00 -24,07 EUREN 4,84 -23,66 BALSU 13,35 -22,79 DAPGM 9,5 -19,90 TAVHL 251,75 -15,59

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler dikkatte alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

