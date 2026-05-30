Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağının süresini uzattı. Karara göre açığa satış yasağı ile kredili işlemlerde esnek öz kaynak uygulaması 12 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edecek.

Piyasalardaki dalgalanmaların yakından takip edildiği dönemde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yatırımcıları ilgilendiren yeni bir karar geldi. Borsa İstanbul'da uygulanan bazı geçici tedbirlerin süresi yeniden uzatılırken, açığa satış yasağının devam etmesine karar verildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın 2026 sonunda kaç lira olacak? Dünyaca ünlü banka tahminini güncelledi

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI 12 HAZİRAN'A UZATILDI

SPK tarafından yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar 12 Haziran 2026 tarihli seans sonuna kadar uzatıldı. Kurul, piyasalarda uygulanan mevcut önlemlerin aynı şekilde devam etmesini kararlaştırdı.

Karar kapsamında yalnızca açığa satış yasağı değil, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik düzenlemeler de aynı tarihe kadar yürürlükte kalacak.

SPKdan yeni karar! Borsa İstanbulda açığa satış yasağı uzatıldı

MART AYINDA DEVREYE ALINMIŞTI

SPK, piyasalardaki oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıları korumak amacıyla açığa satış yasağını ilk olarak mart ayında devreye almıştı. Daha önce birkaç kez uzatılan uygulama, son kararla birlikte 12 Haziran seans sonuna kadar devam edecek.

Uzmanlar, söz konusu tedbirlerin kısa vadede piyasalardaki sert fiyat hareketlerini sınırlamayı ve yatırımcı güvenini desteklemeyi amaçladığını değerlendiriyor.

SPKdan yeni karar! Borsa İstanbulda açığa satış yasağı uzatıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası