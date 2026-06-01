Piyasalarda hareketli fiyatlamalara sahne olan mayıs geride kalırken, altın ve borsa yatırımcısı geçen ayı kayıpla tamamladı. Dövizde stabil görünüm devam ederken, oldukça sınırlı yükselişler gerçekleşti. TL mevduatta bekleyen yatırımcılar ise mayısta en yüksek getiriyi elde etti. İşte mayısta piyasalarda yaşananlar ve yatırım araçlarının performansı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda mayıs ayı hareketli fiyatlamalarla geride kalırken, yatırım araçlarının getirileri de belli oldu. Geçen ay yaşanan gelişmelere bakıldığında; Orta Doğu’daki belirsizlikler, petrol fiyatlarının seyri, tahvil getirilerindeki yükseliş, küresel merkez bankalarından sıkı para politikası beklentilerinin artması ve içeride siyasi gelişmeler fiyatlamalara tesir etti.

Ne altın ne döviz ne de borsa... Mayısta getiri şampiyonu belli oldu!

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Petrol fiyatlarında yılın ilk 4 ayındaki yükselişin ardından mayısta %-17,11 gibi yüksek oranda gerileme yaşandı. Nisanda 110,85 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayını 91,88 dolardan tamamladı. Orta Doğu’da taraflar arasında ateşkesin korunması, diplomatik temasların sürdürülmesi ve Hürmüz’den geçişlerin artması petroldeki düşüşte etkili oldu.

ALTIN DA GERİLEDİ

Enerji fiyatlarındaki gerilemeye rağmen “petrol şokunun kolay kolay atlatılamayacağı” yönündeki beklentilerin öne çıkması, küresel enflasyon ve faiz endişelerinin de devamını beraberinde getirdi. Yüksek faiz baskısı özellikle altın üzerinde etkili olurken; küresel piyasalarda nisanı 4.622 dolardan tamamlayan ons fiyatı, mayısı ise %-1,76 değer kaybı ile bitirdi ve 4.540 dolardan kapanış yaptı.

ENFLASYONDA REVİZYON

İç piyasalarda ise %4,18 ile beklentileri aşan nisan TÜFE’nin ardından, TCMB’nin İkinci Enflasyon Raporu takip edildi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini %26 seviyesine yükseltti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre yüksek kalmasının enflasyonda da “yukarı yönlü risklerin başında geldiğini” ifade etti.

TL, DİRENÇLİ DURDU

TCMB’nin Orta Doğu’daki savaşın başından itibaren politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasına karşılık piyasa fonlamasını koridorun üst bandı olan %40’tan gerçekleştirmesi ise kurlarda istikrarı destekledi. TL, en az değer kaybeden para birimleri arasında yer aldı. Dikkatler haziranın ilk yarısında mayıs enflasyon verileri ve TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararına çevrildi.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, geleneksel yatırım araçlarının mayıs ayı getirileri şöyle gerçekleşti:

Enstrüman Değişim Oranı TL Mevduat %2,90 Dolar %1,54 Euro %0,93 Gram altın %-0,40 Borsa (BİST 100) %-5,40

GETİRİ ŞAMPİYONU TL

Geçen ay TL mevduat, en fazla getiri sunan yatırım aracı olarak öne çıktı. Döviz kurlarında sınırlı artış devam ederken, gram altın yatırımcısı mayısı kayıpla tamamladı. Borsa 15 bini aşarak rekor seviyeleri test etmesine rağmen kazanımlarını koruyamadı ve BİST 100, en düşük performans gösteren yatırım aracı oldu.

