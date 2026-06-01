İstanbul’da bayram sonrası trafik yoğunluğu! Yüzde 60’a kadar çıktı
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı.
Kurban Bayramı tatili ile birlikte insan yoğunluğunun azaldığı İstanbul’da, tatilcilerin geri dönüş yolculuğu ile birlikte sokaklar yeniden dold İstanbul günün ilk saatlerinde trafik yoğunluğu ile başladı. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı.
ATEŞEHİR'DEN KÖPRÜ GİRİŞİNE KADAR UZANDI
TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki bölgede sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyretti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanırken, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar yavaş ilerledi.
TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK
Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşandı. Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
YÜZDE 60'LIK TRAFİK
