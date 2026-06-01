Dikey Geçiş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvuru sürecinin son günlerine yaklaşırken gözler başvuru takvimine çevrildi. Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için uygulanan sınav öncesinde, 2026 DGS son başvuru tarihi ve "DGS başvuruları saat kaçta bitiyor" merak ediliyor.

2026 DGS için geri sayım sürerken adaylar başvuru işlemlerine ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor. Başvurularını henüz tamamlamayan binlerce kişi, "DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor?" ve "2026 DGS son başvuru tarihi ne zaman?" sorularına cevap arıyor.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başladı. Başvuru süreci boyunca adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, mobil uygulamadan veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 DGS başvuruları 2 Haziran 2026 Salı günü sona erecek. Başvuruların son gün saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor. Başvuru merkezlerinden işlem yapacak adayların ise mesai saatlerini dikkate alarak işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiye ediliyor.

DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2026 DGS son başvuru tarihi

2026 DGS SON BAŞVURU TARİHİ

2026 DGS için normal başvuru dönemi 2 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise ÖSYM tarafından geç başvuru günü uygulanacak.

Takvime göre geç başvurular 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak. Bu tarihte başvuru yapacak adaylar işlemlerini gün boyunca ÖSYM sistemi üzerinden tamamlayabilecek. Geç başvuru döneminde sınav ücretinin artırımlı olarak yatırılması gerektiği için adayların güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2026 DGS son başvuru tarihi

DGS, iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için uygulanan merkezi sınav olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle sınava katılmayı planlayan adayların başvuru ve ödeme işlemlerini eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

2026 DGS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

ÖSYM takvimine göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası