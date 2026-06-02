CHP’de Özgür Özel cephesi delegelerden imza toplamaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun imzalara rağmen partiyi kurultaya götürmemesi hâlinde mahkeme yolu açılacak.

Berat Temiz ANKARA - CHP’de mutlak butlan kararının ardından yeni bir kurultay tartışması başladı. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, tedbir kararı nedeniyle kurultay yapılamayacağını söylerken, Özgür Özel tarafı delegelerden imza toplamaya başladı.

SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN 568 DELEGENİN İMZASI YETERLİ

Tüzüğe göre, seçimli olağanüstü kurultay için delege sayısının yarısından bir fazlasının imzasına ihtiyaç var. 38. Olağan Kurultayı’nda 1368 delegesi bulunan CHP’de mahkeme kararıyla birlikte 196 İstanbul delegesi düştü. Hayatını kaybedenler ve istifa edenler de düşülünce CHP’nin aktif delege sayısı 1134 oldu. Bu durumda Özel cephesinin 15 gün içerisinde en az 568 imza toplaması halinde Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA GİTMEZSE MAHKEME YOLU AÇILIYOR

Özgür Özel ise hedeflerinin salt çoğunluk değil olabilecek en yüksek imza sayısına ulaşmak olduğunu belirtti. Özel, “Gecikmeden bir an önce başvurunuzu yaparak ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun imzalara rağmen partiyi kurultaya götürmemesi halinde mahkeme yolu açılacak. Özel cephesi, Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak yeni bir yargı sürecini başlatabilecek.

ÖZEL: TEDBİR KURULTAYA ENGEL DEĞİL

Tedbir kararı varken kurultay yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına Özgür Özel de dahil oldu. Genel Merkez’in “Tedbir varken kurultay yapamayız” söylemine karşı Özel, “Tedbir kurultaya engel değildir” açıklamasında bulundu. Türkiye’deki birçok kamu hukukçularının da tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmayacağını söylediğini vurgulayan Özel, “Hatta aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çağrı heyeti hükmündedir. Hele hele delegenin imzalarının ki burada Anayasa Mahkemesi kararı var, delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya- olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu, Anayasa Mahkemesi dedi ki 'Yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar' dedi” açıklamasında bulundu. Olağanüstü kurultay için Genel Başkanlık yetkisine dair ise Özel, “Tüzük, Genel Başkan 'bunu yapar' diyorsa ve Kemal Bey 'ben şu anda genel başkanlık yetkimi kullanırım' diyorsa bu amir hükme uyacak. Ümit ediyorum orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmez” ifadelerini kullandı.

TEDBİR KARARI KURULTAYA ENGEL Mİ?

Öte yandan, tedbir kararı varken kurultay yapılıp yapılamayacağı konusunda hukukçular da ikiye bölündü. Kimi hukukçular iradesi sakatlanan delegeyle kurultay yapılamayacağını ve mahkeme kararı kesinleşmeden yapılacak tüm kongrelerin geçersiz olacağını savunuyor. Bazı hukukçular ise tedbir kararının sadece genel başkan, MYK, PM, YDK ve İstanbul delegelerini kapsadığını, 80 il delegesi için tedbir kararı olmadığını, bu durumda olağanüstü kurultay yapılabileceğini belirtiyor.

ÖZEL CEPHESİ TEMYİZDEN VAZGEÇEBİLİR

Özgür Özel cephesi, Yargıtay’a yapılan bireysel başvurudan feragat edebileceklerini de ifade ediyor. Özel kanadı, “Tedbir kararı var, kurultay olmaz’ deniyorsa eğer Yargıtay’a dilekçe verip temyizden feragat ederiz. Karar kesinleşmiş olur ve tedbir kararı ortadan kalkar. Böylece kurultay kararı alınmasının önünde de hiçbir engel kalmaz” yorumunda bulundu.

ÖZEL’DEN “İSTİFA ETMEYİN” UYARISI

Meclis’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP’den kimsenin istifa etmemesi gerektiğini söyledi. Özel, “Hiçbir seçilmişin partimizden istifa etmesini doğru bulmayız. Çağrılarımızı yeniledik. Ne belediye başkanı, ne milletvekili, ne belediye meclis üyesi, ne il genel meclisi üyesi istifa etmemeli” dedi.

HAFTA SONU YAPILACAK SEÇİMLER İÇİN BÖLGEYE GİDECEK

Özgür Özel, 7 Haziran’da bazı beldelerde yapılacak seçimler için Gümüşhane, Tokat ve Nevşehir’e gideceğini açıkladı. Özel, “Üç beldeye Cuma günün başlayarak cumartesi öğlene kadar partililerimizi oy vermeye teşvik edeceğim. Biz partimizdeyiz, partimize sahip çıkacağız. Pazar günü için de iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

