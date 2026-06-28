CHP’ye alınacak helikopterler için Özkan Yalım ile Özgür Özel’in arasında geçen görüşmeyle ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

HABER MERKEZİ- Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel’in helikopter yazışmalarında yeni detaylar ortaya çıktı.

Özel ile Yalım arasında geçen WhatsApp yazışmalarında, çift motorlu bir helikopter için sunum hazırlandığı, iniş ve park alanı olarak ise Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Tesislerinin uygun görüldüğü belirtilmişti.

Yalım-Özel yazışmalarında yeni detaylar: Üç helikopter için 18 milyon dolar fiyat biçildiği iddiası

Yalım’ın son verdiği ifadesinde, söz konusu helikopterlerle ilgili bilgileri iş insanı Hasan Karadağ’dan duyduğunu belirterek, üç farklı helikopter için sırasıyla 3,8 milyon dolar, 4,4 milyon dolar ve 10 milyon dolar fiyat verildiğini söyledi.

Yalım-Özel yazışmalarında yeni detaylar: Üç helikopter için 18 milyon dolar fiyat biçildiği iddiası

“ÖZEL, MAKAM ARACI İSTEDİ”

Yalım ifadesinde Özel’in talebi doğrultusunda makam aracı için fiyat araştırması yaptığını söyledi. Aldığı teklifleri Özgür Özel ile şoförü Mehmet’e ilettiğini ifade eden Yalım, söz konusu araçların satın alınıp alınmadığını bilmediğini ileri sürdü. Yalım ifadesinde, “Ben bu araçlardan anladığım için Özgür Özel benden böyle bir talepte bulundu. Ancak bu araçların şahsım veya Uşak Belediyesi ile bir alakası bulunmamaktadır” diye konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde CHP’den AK Parti’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili de beyanlarda bulunan Yalım “Görüşmemizi Özgür Özel talep etti. Burcu Köksal partiden daha önce istifa edecekti, sebebi Kılıçdaroğlu’na yakın olması sebebiyle partide önemsenmemesiydi. Ancak ben o dönem kendisini ikna ederek ayrılmasını engelledim” şeklinde konuştu.

Veli Ağbaba

“AĞBABA İŞE ALMAMI İSTEDİ”

Yalım, Veli Ağbaba’nın kendisine G.Ö. isimli bir kadını belediyede işe almasını söylediğini iddia ederek şu ifadelerde bulundu: G.Ö’yü tanımıyorum. Veli Ağbaba WhatsApp’tan iletişim bilgilerini göndererek Uşak Belediyesinde işe alınmasını istedi. O dönem bizim Uşak’ta tramvay projemiz vardı ve ben de bu kişiyi vatman olarak belediyede işe alacaktım. Ancak proje tamamlanamadığı için Veli Ağbaba başka bir birimde işe almamı istedi.

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