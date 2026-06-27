Ouattara inadı! Beşiktaş, Fransız sol bek için teklifi yeniledi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, listesinin ilk sırasında yer alan Kassoum Ouattara için bastırmaya devam ediyor.
- Beşiktaş, oyuncunun projesine ikna olmasıyla transferde olumlu bir gelişme yaşadı.
- Transferin önündeki en büyük engel olarak kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı öne çıkıyor.
- Monaco, Ouattara için 15-16 milyon avro seviyesinden kapı açtı ve Beşiktaş'tan bu seviyeye yakın bir teklif yapıldı.
- Ouattara, transferin kolaylaşması için Monaco yönetimiyle görüşerek ayrılık talebini iletti.
- Beşiktaş, sol bek transferinde yedekte Lorient'ten Darlin Yongwa'yı bekletiyor.
Monaco forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu için kulübüne yeni bir resmî teklif daha ileterek transferde önemli bir mesafe katetti.
KARTAL'I İSTİYOR
Transfer sürecinde yaşanan en olumlu gelişme, genç savunmacının Beşiktaş projesine ikna olması oldu.
B PLANI YONGWA
Transferin önündeki en büyük engel olarak kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı öne çıkıyor. Monaco kapıyı 15-16 milyon avro seviyelerinden açmıştı. Beşiktaş'tan bu seviyeye yakın bir teklif yapıldığı öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların sol bek transferinde yine Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen Kamerunlu Darlin Yongwa'yı yedekte beklettiği öğrenildi.
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KOLAYLIK GÖSTERİLSİN İSTİYOR
21 yaşındaki Kassoum Ouattara transferin kolaylaşması adına Monaco yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirerek ayrılık talebini iletti.