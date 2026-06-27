Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, listesinin ilk sırasında yer alan Kassoum Ouattara için bastırmaya devam ediyor.

Monaco forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu için kulübüne yeni bir resmî teklif daha ileterek transferde önemli bir mesafe katetti.

Ouattara inadı! Beşiktaş, Fransız sol bek için teklifi yeniledi

KARTAL'I İSTİYOR

Transfer sürecinde yaşanan en olumlu gelişme, genç savunmacının Beşiktaş projesine ikna olması oldu.

B PLANI YONGWA

Transferin önündeki en büyük engel olarak kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı öne çıkıyor. Monaco kapıyı 15-16 milyon avro seviyelerinden açmıştı. Beşiktaş'tan bu seviyeye yakın bir teklif yapıldığı öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların sol bek transferinde yine Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen Kamerunlu Darlin Yongwa'yı yedekte beklettiği öğrenildi.

KOLAYLIK GÖSTERİLSİN İSTİYOR

21 yaşındaki Kassoum Ouattara transferin kolaylaşması adına Monaco yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirerek ayrılık talebini iletti.

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