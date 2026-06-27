Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasındaki anket, mutlak butlan sonrası partiyi saran krizlerin CHP’ye oy kaybı olarak döndüğünü ispatladı. Parti kurmayları, 21 Mayıs sonrası kaybın yüzde 7’ye ulaşıp oy oranının yüzde 24-25 bandına indiğini, AK Parti’nin ise yükselişe geçtiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından istifalar, ihraçlar, krizler ve ortaya çıkan iki başlı yönetim tartışmalarıyla gündeme gelen CHP’nin oy oranında gerileme yaşandı. Genel merkez tarafından yaptırılan ilk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

YÜZDE 24-25’E GERİLEDİ

Ankete göre 21 Mayıs’tan sonra CHP’nin oy oranındaki düşüş yüzde 7’yi buldu. İki farklı çalışma yaptırdıklarını ifade eden CHP kurmayları, partinin genel oy oranının yüzde 24-25 seviyesine gerilediğini ifade etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: CHP’de butlan sonrası düşüş yüzde 7’yi buldu

Kurmaylar, Özgür Özel’in yeni parti kurması durumunda yaşanacak muhtemel bir bölünme durumunda ise CHP’nin yüzde 13-14’lere gerileyebileceğini, Özel cephesinin de yüzde 16-17’yi bulabileceğini ifade etti. Bu tablo, CHP seçmeninin iki ayrı parti arasında bölünmesi hâlinde iki tarafın da mevcut potansiyelin altında kalacağı şeklinde yorumlandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: CHP’de butlan sonrası düşüş yüzde 7’yi buldu

AK PARTİ, BİRİNCİ PARTİ

CHP oylarındaki düşüşün sıcak tepkiye dayandığını belirten kurmaylar, yaşanan oy kaybının kalıcı olmayacağını, iç tartışmaların sona ermesi ve partide istikrar görüntüsünün yeniden sağlanmasıyla birlikte oy oranlarının yeniden toparlanarak yüzde 30’a ulaşabileceğini belirtti. Anket sonuçlarına göre AK Parti’nin ise birinci parti konumunda olduğu öğrenildi.

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