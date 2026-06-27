İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: CHP’de butlan sonrası düşüş yüzde 7’yi buldu
Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasındaki anket, mutlak butlan sonrası partiyi saran krizlerin CHP’ye oy kaybı olarak döndüğünü ispatladı. Parti kurmayları, 21 Mayıs sonrası kaybın yüzde 7’ye ulaşıp oy oranının yüzde 24-25 bandına indiğini, AK Parti’nin ise yükselişe geçtiğini belirtti.
- CHP'nin oy oranındaki düşüşün yüzde 7'yi bulduğu ve genel oy oranının yüzde 24-25'e gerilediği belirtildi.
- Özgür Özel'in yeni parti kurması durumunda CHP'nin yüzde 13-14'lere, Özel cephesinin ise yüzde 16-17'ye gerileyebileceği öngörüldü.
- Bu bölünme senaryosunda her iki tarafın da mevcut potansiyelin altında kalacağı yorumu yapıldı.
- AK Parti'nin anket sonuçlarına göre birinci parti konumunda olduğu ifade edildi.
- CHP kurmayları, oy kaybının kalıcı olmayacağını ve istikrar sağlanmasıyla oy oranlarının yüzde 30'a ulaşabileceğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından istifalar, ihraçlar, krizler ve ortaya çıkan iki başlı yönetim tartışmalarıyla gündeme gelen CHP’nin oy oranında gerileme yaşandı. Genel merkez tarafından yaptırılan ilk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.
YÜZDE 24-25’E GERİLEDİ
Ankete göre 21 Mayıs’tan sonra CHP’nin oy oranındaki düşüş yüzde 7’yi buldu. İki farklı çalışma yaptırdıklarını ifade eden CHP kurmayları, partinin genel oy oranının yüzde 24-25 seviyesine gerilediğini ifade etti.
Kurmaylar, Özgür Özel’in yeni parti kurması durumunda yaşanacak muhtemel bir bölünme durumunda ise CHP’nin yüzde 13-14’lere gerileyebileceğini, Özel cephesinin de yüzde 16-17’yi bulabileceğini ifade etti. Bu tablo, CHP seçmeninin iki ayrı parti arasında bölünmesi hâlinde iki tarafın da mevcut potansiyelin altında kalacağı şeklinde yorumlandı.
AK Parti'nin masasındaki son anket! Yükseliş sürüyor
AK PARTİ, BİRİNCİ PARTİ
CHP oylarındaki düşüşün sıcak tepkiye dayandığını belirten kurmaylar, yaşanan oy kaybının kalıcı olmayacağını, iç tartışmaların sona ermesi ve partide istikrar görüntüsünün yeniden sağlanmasıyla birlikte oy oranlarının yeniden toparlanarak yüzde 30’a ulaşabileceğini belirtti. Anket sonuçlarına göre AK Parti’nin ise birinci parti konumunda olduğu öğrenildi.