CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına itirazları reddedildi. bu isimler arasında Batman il başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş. Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer yer aldı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün saat 14:00’da toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda 4 il başkanı ve 1 ilçe belediye başkanının tedbir kararına itirazları da değerlendirildi.

YDK İTİRAZLARI REDDETTİ

Batman il başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş. Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tedbir kararına itiraz etmişti. İtirazlar YDK tarafından reddedildi.

Önümüzdeki günlerde de savunma için bu isimlere süre verilecek, savunmaların neticesinde YDK nihai kararını verecek.

EN SON KİM İHRAÇ EDİLDİ?

CHP’de son olarak partiden ihraç edilen isimler CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı olmuştu. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına ise Hasan Şahin atanmıştı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM'de alınan kararları açıklamış, “CHP belediye başkanlarının istifası MYK'nın gündemindeydi. 22 istifa var partimizden, 19'u AK Parti’ye geçti. CHP'den ayrılıp bağımsız yoluna devam edenleri bir kenara koyuyorum” demişti.

Kongre ve kurultay süreçleriyle ilgili de değerlendirmeleri olduğunu belirten Sarı "Arkadaşlarımız olağanüstü kurultay talepli imzalarını getirmişlerdi. 820 imzanın değerlendirmesi devam ediyor. Olağan kurultay talebiyle kongre sürecini başlatmayı düşünmüştük, komisyon kurma kararı almıştık. Komisyon bir kongre, kurultay takvimi içindeler. Bugün aldığımız kararla eylül ayının ilk haftasından itibaren olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. İl ve ilçe kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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9 MİLLETVEKİLİ SEVK EDİLMİŞTİ

Daha önce de partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldıkları duyurulan 9 milletvekili, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti.

Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen 9 milletvekili kim?

Parti Milletvekili Şehir CHP Ensar Aytekin Balıkesir CHP Ali Mahir Başarır Mersin CHP Gökhan Günaydın İstanbul CHP Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa CHP Özgür Karabat İstanbul CHP Umut Akdoğan Ankara CHP Veli Ağbaba Malatya CHP Turan Taşkın Özer İstanbul CHP Burhanettin Bulut Adana

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