CHP’de Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı
CHP’de partiden ihraç edilen isimler arasında yenileri eklendi. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partiden ihraç edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına ise Hasan Şahin atandı.
- CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı partiden ihraç edildi.
- CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin, Kayseri il başkanlığına ise Okan Marzıoğlu atandı.
- Daha önce 3 mevcut il başkanı ile 3 eski il başkanının Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtilmişti.
- Disiplin kuruluna sevk edilen 3 mevcut il başkanı: Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya.
- Disiplin kuruluna sevk edilen 3 eski il başkanı: Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan, İstanbul eski İl Başkanı Özgür Çelik, Batman eski İl Başkanı Hüseyin Yaşar.
- Daha önce 9 milletvekili de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Son olarak 3 mevcut il başkanı ile 3 eski başkanın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği CHP’de mutlak butlan kararı sonrası ihraçlar hız kesmiyor.
HaberTürk’te yer alan habere göre; CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partiden ihraç edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına ise Hasan Şahin atandı.
6 İSİM AÇIKLANMIŞTI
Son olarak CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 17 Haziran’da toplanmış, CHP Sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısının ardından yeni ihraç taleplerini duyurmuştu. Sarı, mutlak butlan dava süreci içinde iddianameleri bulunması nedeniyle 3 mevcut il başkanı ile 3 eski il başkanının tedbirli biçimde Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini söylemişti.
CHP'de birçok il başkanı disipline sevk edildi
- Disiplin kurulana sevk edilen 3 mevcut il başkanı kim?
|Erzurum İl Başkanı
|Bursa İl Başkanı
|Bitlis İl Başkanı
|Serhatcan Eş
|Nihat Yeşiltaş
|Metin Güzelkaya
- Disiplin kurulana sevk edilen 3 eski il başkanı kim?
|İl
|Başkan
|Mardin
|Mehmet Kılıçaslan
|İstanbul
|Özgür Çelik
|Batman
|Hüseyin Yaşar
9 MİLLETVEKİLİ SEVK EDİLMİŞTİ
Daha önce de partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldıkları duyurulan 9 milletvekili, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti.
Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen 9 milletvekili kim?
|Parti
|Milletvekili
|Şehir
|CHP
|Ensar Aytekin
|Balıkesir
|CHP
|Ali Mahir Başarır
|Mersin
|CHP
|Gökhan Günaydın
|İstanbul
|CHP
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|Bursa
|CHP
|Özgür Karabat
|İstanbul
|CHP
|Umut Akdoğan
|Ankara
|CHP
|Veli Ağbaba
|Malatya
|CHP
|Turan Taşkın Özer
|İstanbul
|CHP
|Burhanettin Bulut
|Adana
TEDBİR KARARI KALDIRILMIŞTI
Tedbirli olarak ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen CHP'li İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılmıştı. YDK üyesi Süleyman Bülbül, diğer isimlerin tedbire yönelik itirazlarının 10'a karşı 3 oyla reddedildiğini bildirmişti.
Bülbül, "Bizce Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevine devam etmesi kaçınılmazdır. Meclis Başkanlığının atması gereken bir adımdır, bu durumu düzeltmesi gerekmektedir. YDK kararı Meclis'e gönderilecektir" diye konuşmuştu.