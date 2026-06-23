CHP’de partiden ihraç edilen isimler arasında yenileri eklendi. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partiden ihraç edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına ise Hasan Şahin atandı.

Son olarak 3 mevcut il başkanı ile 3 eski başkanın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği CHP’de mutlak butlan kararı sonrası ihraçlar hız kesmiyor.

HaberTürk’te yer alan habere göre; CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partiden ihraç edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına ise Hasan Şahin atandı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı

6 İSİM AÇIKLANMIŞTI

Son olarak CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 17 Haziran’da toplanmış, CHP Sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısının ardından yeni ihraç taleplerini duyurmuştu. Sarı, mutlak butlan dava süreci içinde iddianameleri bulunması nedeniyle 3 mevcut il başkanı ile 3 eski il başkanının tedbirli biçimde Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini söylemişti.

Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı

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Disiplin kurulana sevk edilen 3 mevcut il başkanı kim?

Erzurum İl Başkanı Bursa İl Başkanı Bitlis İl Başkanı Serhatcan Eş Nihat Yeşiltaş Metin Güzelkaya

Disiplin kurulana sevk edilen 3 eski il başkanı kim?

İl Başkan Mardin Mehmet Kılıçaslan İstanbul Özgür Çelik Batman Hüseyin Yaşar

9 MİLLETVEKİLİ SEVK EDİLMİŞTİ

Daha önce de partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldıkları duyurulan 9 milletvekili, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti.

CHP’de Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı

Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen 9 milletvekili kim?

Parti Milletvekili Şehir CHP Ensar Aytekin Balıkesir CHP Ali Mahir Başarır Mersin CHP Gökhan Günaydın İstanbul CHP Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa CHP Özgür Karabat İstanbul CHP Umut Akdoğan Ankara CHP Veli Ağbaba Malatya CHP Turan Taşkın Özer İstanbul CHP Burhanettin Bulut Adana

İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

TEDBİR KARARI KALDIRILMIŞTI

Tedbirli olarak ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen CHP'li İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılmıştı. YDK üyesi Süleyman Bülbül, diğer isimlerin tedbire yönelik itirazlarının 10'a karşı 3 oyla reddedildiğini bildirmişti.

Bülbül, "Bizce Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevine devam etmesi kaçınılmazdır. Meclis Başkanlığının atması gereken bir adımdır, bu durumu düzeltmesi gerekmektedir. YDK kararı Meclis'e gönderilecektir" diye konuşmuştu.

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