Son 2 ayda Çanakkale’de 44 orman yangını çıktı. Yangınlarda 758 futbol sahası büyüklüğünde alan yanarken, 41 şüpheli gözaltına alındı, 23 şahsa ise 85 bin 215 TL idari para cezası uygulandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 1 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında çıkan 44 orman yangınında 541,289 hektar alan küle döndü. 758 futbol sahası büyüklüğünde alan yanarken, orman ve kırsal yangınlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de 2 aylık acı bilanço! 758 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

23 KİŞİYE PARA CEZASI

Jandarma ekipleri tarafından bin 315 biçerdöver ve balya makinesi operatörü ile çiftçi vatandaşlara tebligat yapıldı. Kurallara uymayan 23 şahsa 85 bin 215 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda bin 300 afiş ve 7 bin 500 broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

1 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında 192 adet kırsal alan yangını meydana geldi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale’de 2 aylık acı bilanço! 758 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

SON YANGIN EZİNE'DE ÇIKMIŞTI

Son olarak Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmıştı. 4 Ağustos’ta çıkan yangın Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisinde etkili olmuş, ertesi gün kontrol altına alınmıştı.

Çanakkale’de 2 aylık acı bilanço! 758 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

BİÇERDÖVER YASAKLANMIŞTI

Çanakkale Valiliği, orman yangını riski nedeniyle 3 gün süreyle biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımını yasaklamıştı. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, bugünden itibaren 3 gün süreyle il genelinde ormanlık alanlarda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı ve yer yer kuvvetli rüzgarların anlık hamlelerle fırtınamsı şiddete ulaşabileceğinin değerlendirildiği belirtilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çanakkale Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇanakkale

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