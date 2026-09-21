Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

86 yaşında hala üretiyor! Bölgenin ihtiyacını tek başına karşılıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Ahmet Can, ilerleyen yaşına rağmen hala üretmeye devam ediyor. Yarım asırdan fazla süredir çiftçilik yapan yaşlı adam, bölgenin biber ihtiyacını karşılıyor. Biberin kilosunu ise 30 liradan satıyor.

Kaydet
|

Van'ın Erciş ilçesi Tekevler Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Can (86), uzun yıllardır çiftçilikle uğraşıyor. 50-60 yıldır geçimini çiftçilik yaparak karşılayan Ahmet Can, oğlu Erdal Can ile birlikte yetiştirdiği biberleri Van il merkezi ve ilçeleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelere göndererek kendi ailesinin kazancının yanı sıra biber toplamak için tuttuğu işçilere de ekmek kapısı oluyor.

86 yaşında hala üretiyor! Bölgenin ihtiyacını tek başına karşılıyor
Başlık Resmi86 yaşında hala üretiyor! Bölgenin ihtiyacını tek başına karşılıyor

KİLOSU 30 LİRA

Tarla sahibi Ahmet Can, 10 dönüm tarlası bulunduğunu belirterek, "Biber ektim. Biberi de güzel oldu. Günlük 6 ton biber üretiyorum, hala gönderiyorum. 30 liradan veriyorum. Benim yaşım 86. Şimdi 86'lar mezardalar. Ben hala yaşıyorum. Cenab-ı Allah bana öyle bir kuvvet vermiş ki günde bir tarlayı yaparım. Cenab-ı Allah bana sağlık verdiği müddetçe bu işimi devam ettireceğim. Benim bir kuşum var, sabah saat 06.00'da evin camına vuruyor beni kaldırıyor. Allah bana bir kuvvet vermiş, gidiyorum tarlaya bu işi yapıyorum" dedi.

86 yaşında hala üretiyor! Bölgenin ihtiyacını tek başına karşılıyor
Başlık Resmi86 yaşında hala üretiyor! Bölgenin ihtiyacını tek başına karşılıyor

"EKMEĞİMİZİ BURADAN ÇIKARIYORUZ"

Tarım işçisi Sadullah Kabal ise Van il merkezinden Erciş'e geldiğini ve tarım işleriyle uğraştığını belirterek, "Biber işleriyle uğraşıyorum. 20 yıldır bu işi Van'da da yapıyorum, Erciş'e de geliyorum. Biberleri çok güzel. Biz ailece toplamaya geliyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Bizim bir gelirimiz yok. Sadece bunlardan gelirimiz oluyor. Her yere de gidiyoruz" dedi.

Erdal Can ise 20 senedir çiftçilik yaptığını belirterek, "Biber, domates, lahana ekiyorum, çevre illere veriyoruz. Gördüğünüz gibi biber tarlamızda bu sene verim iyiydi. Allah bereket versin. Bu biberleri satmak için Van'ın haline götürüyoruz" diye konuştu.

86 yaşında hala üretiyor! Bölgenin ihtiyacını tek başına karşılıyor
Başlık Resmi86 yaşında hala üretiyor! Bölgenin ihtiyacını tek başına karşılıyor
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Kaydet
COP31 nerede ve ne zaman? COP31 Türkiye tarihi
COP31 nerede ve ne zaman?
Kaydet
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.