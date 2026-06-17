CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da 3 il başkanının ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu. Sarı; "Erzurum, Bitlis ve Bursa il başkanlıkları feshedildi" dedi.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek arkadaşlarla ilgili işlemler gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Bu çerçevede bugünkü toplantıda örgütlerimizle bazı kararlar aldık. CHP’de görevdeki 3 il başkanı disipline sevk edildi. Erzurum, Bitlis ve Bursa il başkanlıkları feshedildi. Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Onun dışında üç eski il başkanımız, şu an il başkanı olmamakla beraber yine bu iddianamede, halk arasında 'mutlak butlan davası' olarak daha çok kamuoyunda bilinen, davaya konu olmuş, iddianameye konu olmuş arkadaşlarımızı yine disipline sevk etmiş bulunuyoruz.

Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız. Bir diğeri yine önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de yine Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar. Bu altı arkadaşımızı -üçü mevcut il başkanı, üçü önceki dönem il başkanı- tedbirli bir biçimde, MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmiş bulunuyoruz.

Bunlardan biri Gaziantep İl Başkanımız Vakkas Açar. Onun yerine Hasan Nesanır arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş ve atamış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde Adana İl Başkanımız Anıl Tamburoğlu'nun yönetimini feshederek yerine Orhan Bayram arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde Malatya ili için de bir değerlendirme yapıldı. Malatya'da da mevcut İl Başkanımız Barış Yıldız ve yönetimini yine feshederek onun yerine Hakan Satılmış isimli arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz.

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