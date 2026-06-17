Türkiye Gazetesi
CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Tanrıkulu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim." ifadelerini kullandı.
Özetle DinleCHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, MHP lideri ...
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Politika az önce
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
- Tanrıkulu, Bahçeli ile Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları nedeniyle teşekkür etti.
- Tanrıkulu, gösterilen ilgi ve kabul için Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
"MEMLEKET MESELELERİ ÜZERİNE HASBİHAL ETTİK"
X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, Bahçeli ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim."
CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, kabulü ve gösterdiği ilgi için MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.
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