CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Tanrıkulu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

"MEMLEKET MESELELERİ ÜZERİNE HASBİHAL ETTİK"

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, Bahçeli ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim."

CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, kabulü ve gösterdiği ilgi için MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

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