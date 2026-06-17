Anadolu Ajansı • İstanbul
CHP Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti
2023 Genel Seçimleri'nde İyi Parti listesinden Meclis'e giren ve sonrasında partisinden istifa ederek CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bu kez de CHP'den istifa etti.
CHP'den son dakika bir istifa haberi geldi. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa kararı aldı.
Özdemir, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.
CHP'NİN SANDALYE SAYISI 137'YE DÜŞTÜ
Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 137'ye düştü, bağımsız milletvekili sayısı 10'a yükseldi.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE KATILMIŞTI
2023 Genel Seçimleri'nde İyi Parti listesinden İstanbul Milletvekili seçilen Özdemir, Temmuz 2024'te partisiyle "gönül bağının koptuğunu" belirterek istifa edip CHP'ye katılmıştı. Özdemir'in rozetini Özgür Özel takmıştı.
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