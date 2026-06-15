3 gün önce "grup başkanvekili" unvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırılan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri, CHP Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında CHP Genel Merkez Yönetimi, 9 milletvekilini ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" unvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırılmıştı.

CHP’de değişim! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri odalarından kaldırıldı

İSİMLERİ ODALARINDAN ÇIKARILDI

CHP Merkez Yönetimi, TBMM Başkanlığı’na bir yazı göndermişti. Bu yazı doğrultusunda CHP grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı. Çıkarılma işleminin hafta sonu yapıldığı bildirildi.

CHP’de değişim! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri odalarından kaldırıldı

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" unvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırılmıştı.

CHP'den tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen ve partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldıkları duyurulan 9 milletvekiline ilişkin işlemler kapsamında TBMM'de de süreç işletilmişti.

Ali Mahir Başarır

İSİMLERİ SİLİNMİŞTİ

CHP Genel Merkezi’nin karara ilişkin yazısının TBMM Başkanlığı’na ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden Başarır ve Günaydın'ın "grup başkanvekili" unvanları silinmişti.

Gökhan Günaydın

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.

Sevk Edilenler (Yüksek Disiplin Kuruluna) Ali Mahir Başarır Ensar Aytekin Gökhan Günaydın Nurhayat Altaca Kayışoğlu Özgür Karabat Turan Taşkın Özer Umut Akdoğan Veli Ağbaba Burhanettin Bulut

Haberle İlgili Daha Fazlası