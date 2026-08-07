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Dünya

Schengen çatladı, Sanchez yönetimi Meloni'ye ültimatom verdi: Misilleme geliyor

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Schengen çatladı, Sanchez yönetimi Meloni'ye ültimatom verdi: Misilleme geliyor
Fotoğraf Başlığı Schengen çatladı, Sanchez yönetimi Meloniye ültimatom verdi: Misilleme geliyor

Kuzey Afrika’daki İspanya toprağı Ceuta’da tırmanan düzensiz göç krizinin ardından Avrupa içinde diplomasi trafiği gerildi. İspanya, Madrid ile Roma arasında Schengen çatlağına yol açan uygulama kapsamında, İspanyol yolculara yönelik sınır kontrollerini kaldırması için İtalya’ya pazar gününe kadar süre tanıdı.

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İspanya'nın Kuzey Afrika kıyısındaki özerk şehri Ceuta'ya 70 binin üzerinde düzensiz göçmenin geçiş yapmasıyla başlayan kriz, Avrupa Birliği içindeki dengeleri hareketlendirdi. İtalya'nın, kriz gerekçesiyle İspanya'dan gelen yolculara hava ve deniz hatlarında sınır denetimi getirmesi Madrid yönetiminin tepkisine yol açtı. İspanyol hükümeti, kararın "Schengen ruhuna aykırı, haksız ve ayrımcı" olduğunu belirterek Roma'ya ültimatom verdi.

İSPANYA'DAN ROMA'YA "ORANTILI KARŞILIK" UYARISI

Moncloa Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, İtalya’nın kararı "önceden haber verilmeksizin alınan asılsız bir tedbir" olarak tasvir edildi. İspanyol yetkililer, Ceuta’nın özel hukuki statüsü nedeniyle şehre giren göçmenlerin Schengen bölgesinde serbestçe dolaşma hakkı bulunmadığını ve geçiş yapanların büyük bölümünün halihazırda Fas’a geri gönderildiğini aktarıldı.

Kontrollerin pazar gününe kadar sonlandırılmaması halinde Madrid yönetiminin İspanyol vatandaşlarının haklarını korumak adına "orantılı karşı önlemler" alacağı duyuruldu.

Schengen çatladı, Sanchez yönetimi Meloni'ye ültimatom verdi: Misilleme geliyor
Başlık ResmiSchengen çatladı, Sanchez yönetimi Meloni'ye ültimatom verdi: Misilleme geliyor

SINIRIN İKİ YAKASINDA REFAKATSIZ ÇOCUK ALARMI

Saha araştırmaları yürüten sivil toplum kuruluşları, sınırın her iki tarafında hayatını kaybedenlerin sayısını 141 olarak güncelledi. Ceuta Adli Tıp Enstitüsü ekipleri denizden çıkarılan cenazelerin otopsi ve kimlik tespit çalışmalarına devam ederken, yetkililer son olarak yamaç paraşütüyle kente girmeye çalışırken denize düşen Sahra Altı Afrika kökenli bir gencin cansız bedenine ulaşıldığını iletti.

Öte yandan kentte kalan refakatsiz çocuk göçmen sayısı 1.342 olarak kayıtlara geçti. Bölgeyi ziyaret eden İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego, kimlik tespiti tamamlanan çocukların koruma altına alınacağını ve yakın zamanda anakaradaki özerk bölgelere nakledileceğini açıkladı.

Schengen çatladı, Sanchez yönetimi Meloni'ye ültimatom verdi: Misilleme geliyor
Başlık ResmiSchengen çatladı, Sanchez yönetimi Meloni'ye ültimatom verdi: Misilleme geliyor

MADRİD'DE PARLAMENTO HAREKETLENDİ

Siyasi yankıları büyüyen kriz nedeniyle İspanyol hükümeti, ağustos ayı sonunda Dışişleri, İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlarının Meclis komisyonlarında ifade vermesi için talepte bulundu. Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ise konunun aciliyetine dikkat çekerek bakanların gecikmeksizin önümüzdeki hafta Senato Genel Kurulu'na gelmesi gerektiğini savundu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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