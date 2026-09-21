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Yıldız Holding 9. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

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Yıldız Holding 9. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Başlık ResmiYıldız Holding 9. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Gıda güvenliğini güçlendiren, kaynakların verimli kullanımını esas alan ve karbonsuzlaşma hedeflerimizi destekleyen çalışmalarımızla iklim eylemine katkı sunmayı sürdürüyoruz" dedi.

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Yıldız Holding, 2025'teki sürdürülebilirlik faaliyetlerini, hedeflerini ve uygulamalarını içeren hazırladığı 9. Sürdürülebilirlik Raporu'nun sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun hazırlanan rapordaki seçili çevresel ve sosyal performans göstergeleri, bağımsız sınırlı güvence kapsamından geçti.

Raporda, holdingin karbonsuzlaşma, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, sorumlu tedarik, fırsat eşitliği, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki çalışmalarına yer verildi.

Rapora göre, Yıldız Holding, geçen yıl 19 bin 445 ton atığı geri dönüşüme kazandırırken, yenilenebilir enerji kullanımını bir önceki yıla göre 14 kat artırdı. Holding, değişen küresel beklentilerle çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanındaki düzenleyici gereklilikler doğrultusunda sürdürülebilirlik yönetişim yapısını da yeniden düzenledi. Bu kapsamda Besler, Bizim Toptan, Penta Teknoloji, ŞOK Marketler ve Ülker, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) uyumlu raporlarını yayımladı.

Continental Confectionery Company (CCC) ve Polinas ise ilk sürdürülebilirlik raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Polinas, EcoVadis tarafından altın madalyaya layık görülürken, Ülker Bisküvi, LSEG Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Ocak 2025 değerlendirmesinde kategorisinde üçüncü kez birinci oldu.

Holding şirketleri, 2050 yılı net sıfır hedefi doğrultusunda karbonsuzlaşma çalışmalarını sürdürdü. CCC Gıda ve Polinas'ın karbonsuzlaşma hedefleri Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanırken, Ülker Bisküvi, 2030-2050 Dekarbonizasyon Yol Haritasını oluşturdu.

Besler, 72 bin 247 megavatsaatlik hidroelektrik kaynaklı Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile piyasa bazlı Kapsam 2 emisyonlarını sıfıra indirdi. Aytaç ise güneş enerjisi sistemleriyle yaklaşık 3 bin 541 megavatsaat elektrik üreterek, 1583 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı sağladı.

Döngüsel ekonomi çalışmaları kapsamında ŞOK Marketler'in yaklaşık 21 milyon yeniden kullanılabilir kasası sayesinde 9 bin 379 ton plastik ambalajın atığa dönüşmesi önlendi.

KADIN ÇİFTÇİLERDEN 73 MİLYON LİRALIK ÜRÜN ALINDI

SuperFresh'in 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesi kapsamında geçen yıl kadın çiftçilerden 7 bin 800 ton ürün için 73 milyon liralık alım gerçekleştirildi. Projenin başlangıcından bu yana alınan ürün miktarı 22 bin tona, oluşturulan ekonomik değer ise 168 milyon liraya ulaştı.

'Şok'ta Ben de Varım' projesi kapsamında kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünler 120 mağazada satışa sunuldu ve elde edilen 25 milyon liralık gelir, doğrudan üreticilere aktarıldı.

Ülker, 'Fındıktan Fazlası' projesiyle Giresun'da 100'ü kadın 200 çiftçiyle iklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilir fındık tarımı çalışmalarını sürdürdü. 'Kakao'dan Fazlası' projesi kapsamında da Fildişi Sahili'nde 2 bin 440 kişiye mobil sağlık hizmeti ulaştırılırken, 135 kadın çiftçiye tarımsal ve koruyucu ekipman desteği sağlandı.

Sorumlu tedarik alanında 'Yıldız Holding Sorumlu Satın Alma Politikası' hayata geçirilirken, Ülker bünyesindeki 276 tedarikçinin ÇSY riskleri değerlendirildi.

Holdingin 'Eşit İşe Eşit Ücret Sertifikası' geçen yıl da geçerliliğini korudu. Çalışan başına yıllık ortalama eğitim süresi 21 saate, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ise 5,66 saate ulaştı.

Yıldız Tech tarafından geliştirilen yapay zeka platformu Bizim Atlas, 2 bin 500'ün üzerinde kullanıcıya, 1400'ü aşkın aylık aktif kullanıcıya ve 40 binden fazla aylık mesaj hacmine ulaştı.

Yıldız Ventures aracılığıyla iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomi alanlarında faaliyet gösteren 30'dan fazla girişime, girişim sermayesi fonları üzerinden yaklaşık 900 bin dolarlık dolaylı yatırım yapıldı.

Besler'in geliştirdiği Akıllı Tarla Karar Destek Platformu (SAFER) ile toprak sağlığı, su ihtiyacı, gübreleme ve hava koşulları gibi parametreler anlık olarak takip edildi. Projeyle ürün kalitesinde yaklaşık yüzde 24, verimlilikte yüzde 17 artış sağlanırken, kaynak kullanımı yüzde 40 azaltıldı.

ŞOK Marketler de 100 milyon liralık çevresel AR-GE ve inovasyon yatırımıyla Antalya ve Adana'daki tedarik platformlarında Pestisit Analiz Laboratuvarı projesini hayata geçirdi.

'COP31'İ ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, sürdürülebilirliği stratejik değer oluşturma yaklaşımlarının merkezinde konumlandırdıklarını belirtti.

'İsrafsız Şirket' modeli doğrultusunda kaynak verimliliğini artıran, çevresel etkileri azaltan, veri ve inovasyonla güçlenen bir çalışma anlayışını benimsediklerini aktaran Tütüncü, 2025'in, sürdürülebilirlik yaklaşımlarını daha sistematik ve ölçülebilir hale getirdikleri önemli bir dönem olduğunu ifade etti.

Tütüncü, yenilenebilir enerji yatırımlarını, dijital dönüşüm çalışmalarını ve sürdürülebilirlik odaklı yönetişim uygulamalarını istikrarlı biçimde ilerlettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'i tüm paydaşların ortak hedefler etrafında buluşması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik somut aksiyonların hız kazanması açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Yönetim Kurulumuz bünyesindeki Sürdürülebilirlik Yönlendirme Komitemizle COP31'e giden süreci yakından takip ediyor, gıda güvenliğini güçlendiren, kaynakların verimli kullanımını esas alan ve karbonsuzlaşma hedeflerimizi destekleyen çalışmalarımızla iklim eylemine katkı sunmayı sürdürüyoruz.'

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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