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Spor

Fenerbahçe'nin Lyon maçlarının oyuncu listesi belli oldu

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Fenerbahçe'nin Lyon maçlarının oyuncu listesi belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

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UEFA'nın internet sitesinde yer alan kadroya göre, sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ile Anthony Musaba listede yer almadı.

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Yeni transfer Romelu Lukaku da UEFA'ya bildirilen listede yer almayan bir diğer futbolcu oldu. Fenerbahçe'nin maçın başlamasına 24 saat kalana kadar kadroya 2 oyuncu ekleme hakkı bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği Olimpik Lyon maçının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Yasir Çaklı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.

Fenerbahçe, Fransa ekibi Olimpik Lyon'la ilk maçı 18 Ağustos'ta sahasında, rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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