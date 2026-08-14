Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! Lukaku...

Süper Lig'in açılış maçında yarın Ankara ekibi Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Romelu Lukaku, 21 kişilik kamp kadrosuna dahil edilmedi. Kadroda kaleci olarak Tarık Çetin ve 18 yaşındaki Kuzey Sapaz'a yer verildi. Ederson ve Mert Günok ise sakatlığı nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

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FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Süper Lig'de 2026-27 sezonun açılışını yarın Ankara’da Gençlerbirliği karşısında yapacak Fenerbahçe'de 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Vedat Muriqi.

Fenerbahçe antrenmanından

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda, futbolcular 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yaptı. Futbolcular günü taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip bu akşam özel uçakla Ankara'ya giderek maç için kampa girecek.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesi yarın 21.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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