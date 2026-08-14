İstanbul'da Ateez çılgınlığı! Yenikapı’ya çıkan yollar kilit, akın akın gidiyorlar...

Güney Koreli müzik grubu Ateez’in bu akşam İstanbul Yenikapı’da sahne alacak. Vatandaşlar saatler öncesinden alana gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlik alanına çıkan yollarda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Yenikapı’da 1 Ağustos tarihinde başlayan ve 16 Ağustos tarihine kadar sürecek 5. İstanbul Festivali kapsamında konser ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

ATEEZ İÇİN AKIN ETTİLER, KİLOMETRELERCE KUYRUK VAR

Bu kapsamda akşam saatlerinde sahne alacak ‘Ateez’ müzik grubu için vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdi. Konserin başlamasından saatler öncesinde konser sırası yola kadar taştı. Alanda kilometrelerce uzanan insan kuyruğu oluşurken, festival alanına ulaşmak isteyen araçlar nedeniyle çevre yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Konser için saatler öncesinden sıraya giren Ece Çorlu, yarım saattir sıra beklediğini belirterek, "Ateez konserine geldim. Konser için pankart da hazırladık. Yarım saattir sıra bekliyoruz ama sıra baya uzun. Konser için heyecanlıyım ilk defa K-pop grubu konserine gidiyorum. O yüzden hem heyecanlıyım hem de mutluyum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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