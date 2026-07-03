2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler
Forbes Türkiye dergisinde yayımlanan Konser Zenginleri araştırmasına göre 2026 yılının en çok kazanan sanatçıları açıklandı. İşte Türkiye'de en çok kazanan ilk 10 sanatçı...
- Megastar Tarkan, 15 milyon euroluk ciroyla listenin zirvesine yerleşti.
- Tarkan'ı, Cem Adrian 8,3 milyon euro ve 148 konserle, Derya Bedavacı ise 8,2 milyon euro ve 70 konserle takip etti.
- Listenin ilk 10'unda Duman (3,7 milyon euro), Mor ve Ötesi (3,8 milyon euro), Mahmut Orhan (4 milyon euro), Blok3 (4,5 milyon euro), Mahsun Kırmızıgül (4,5 milyon euro), Yıldız Tilbe (4,5 milyon euro), Gökhan Türkmen (7,7 milyon euro) gibi isimler yer aldı.
- Sanatçıların konser gelirleri, müzik sektörünün küresel büyümesi, konser organizasyonları, dijital platformlar ve canlı performanslara yönelik artan talep ile yükselişini sürdürüyor.
- Tarkan'ın 15,3 milyon euroluk cirosu sadece 10 konserden elde edildi.
Müzik sektörünün küresel ölçekte hızla büyümesiyle birlikte sanatçıların konser gelirleri de artmaya devam ediyor. Konser organizasyonları, dijital platformlar ve canlı performanslara yönelik artan talep, sektörün ekonomik hacmini her geçen gün daha da büyütüyor. Peki Türkiye'nin en çok kazanan sanatçıları kimler ve konserlerden ne kadar gelir elde ediyorlar?
ZİRVEDE TARKAN VAR!
Forbes Türkiye dergisinin araştırmasına göre Türkiye'de 2026 yılının en çok kazanan sanatçısı megastar Tarkan oldu. Uzun bir aranın ardından sahnelere dönüş yapan Tarkan, 15 milyon euroluk ciroyla listenin zirvesine yerleşti.
İşte Forbes Türkiye dergisine göre en çok kazanan sanatçılar...
10-DUMAN
34 konser veren Duman, 3,7 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 10. sırada yer aldı.
9-MOR VE ÖTESİ
Mor ve Ötesi, 17 konserden elde ettiği 3,8 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 9. sıraya yerleşti.
8-MAHMUT ORHAN
Mahmut Orhan, 34 konserden elde ettiği 4 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 8. sırada yer aldı.
7-BLOK3
Blok3, 59 konserden elde ettiği 4,5 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 7. sıraya yerleşti.
6-MAHSUN KIRMIZIGÜL
Mahsun Kırmızıgül, 40 konserden elde ettiği 4,5 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 6. sırada yer aldı.
5-YILDIZ TİLBE
Yıldız Tilbe, 31 konserden elde ettiği 4,5 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 5. sıraya yerleşti.
4-GÖKHAN TÜRKMEN
Gökhan Türkmen, 94 konserden elde ettiği 7,7 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 4. sırada yer aldı.
3-DERYA BEDAVACI
Derya Bedavacı, 70 konserden elde ettiği 8,2 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 3. sıraya yerleşti.
2-CEM ADRİAN
Cem Adrian, 148 konserden elde ettiği 8,3 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 2. sırada yer aldı.
1-TARKAN
Megastar Tarkan, yalnızca 10 konserden elde ettiği 15,3 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin 2026 yılı en çok kazanan sanatçılar listesinin zirvesine yerleşti.