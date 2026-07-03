Forbes Türkiye dergisinde yayımlanan Konser Zenginleri araştırmasına göre 2026 yılının en çok kazanan sanatçıları açıklandı. İşte Türkiye'de en çok kazanan ilk 10 sanatçı...

Müzik sektörünün küresel ölçekte hızla büyümesiyle birlikte sanatçıların konser gelirleri de artmaya devam ediyor. Konser organizasyonları, dijital platformlar ve canlı performanslara yönelik artan talep, sektörün ekonomik hacmini her geçen gün daha da büyütüyor. Peki Türkiye'nin en çok kazanan sanatçıları kimler ve konserlerden ne kadar gelir elde ediyorlar?

ZİRVEDE TARKAN VAR!

Forbes Türkiye dergisinin araştırmasına göre Türkiye'de 2026 yılının en çok kazanan sanatçısı megastar Tarkan oldu. Uzun bir aranın ardından sahnelere dönüş yapan Tarkan, 15 milyon euroluk ciroyla listenin zirvesine yerleşti.

İşte Forbes Türkiye dergisine göre en çok kazanan sanatçılar...

10-DUMAN

2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler

34 konser veren Duman, 3,7 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 10. sırada yer aldı.

9-MOR VE ÖTESİ

2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler

Mor ve Ötesi, 17 konserden elde ettiği 3,8 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 9. sıraya yerleşti.

8-MAHMUT ORHAN

2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler

Mahmut Orhan, 34 konserden elde ettiği 4 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 8. sırada yer aldı.

7-BLOK3

2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler

Blok3, 59 konserden elde ettiği 4,5 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 7. sıraya yerleşti.

6-MAHSUN KIRMIZIGÜL

2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler

Mahsun Kırmızıgül, 40 konserden elde ettiği 4,5 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 6. sırada yer aldı.

5-YILDIZ TİLBE

2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler

Yıldız Tilbe, 31 konserden elde ettiği 4,5 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 5. sıraya yerleşti.

4-GÖKHAN TÜRKMEN

2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler

Gökhan Türkmen, 94 konserden elde ettiği 7,7 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 4. sırada yer aldı.

3-DERYA BEDAVACI

2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler

Derya Bedavacı, 70 konserden elde ettiği 8,2 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 3. sıraya yerleşti.

2-CEM ADRİAN

2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler

Cem Adrian, 148 konserden elde ettiği 8,3 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar listesinde 2. sırada yer aldı.

1-TARKAN

2026'nın konser zenginleri açıklandı! Yıldız Tilbe'den Blok3'e... İşte o isimler

Megastar Tarkan, yalnızca 10 konserden elde ettiği 15,3 milyon euroluk ciroyla Forbes Türkiye'nin 2026 yılı en çok kazanan sanatçılar listesinin zirvesine yerleşti.

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