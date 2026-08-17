İstanbul'da termometreler 36'yı görecek! AKOM gün gün açıkladı
İstanbul'da birkaç gündür süren serin ve yağışlı hava, yerini sıcak ve güneşli günlere bırakacak. AKOM'un tahminlerine göre kentte sıcaklıklar perşembe gününe kadar 34-36 dereceye çıkacak. Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre kentte önümüzdeki günlerde yağışlı havanın yerini güneşli ve sıcak hava alacak.
Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisiyle sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde önümüzdeki 7-10 günlük süreçte çoğunlukla güneşli hava hakim olacak.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 36 DERECEYE ÇIKACAK
İstanbul'da sıcaklıkların bugünden itibaren yükselmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Kentte sıcaklıkların perşembe gününe kadar 34-36 dereceye ulaşması bekleniyor.
AKOM'un İstanbul için 6 günlük tahmini şöyle:
- 18 Ağustos Salı: Açık
- 19 Ağustos Çarşamba: Açık
- 20 Ağustos Perşembe: Açık
- 21 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu
- 22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık
- 23 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık
YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yarın ise yurdun bazı kentlerinde sağanak bekleniyor.
Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.
18 AĞUSTOS 2026 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu
ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu