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İstanbul'da termometreler 36'yı görecek! AKOM gün gün açıkladı

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İstanbul'da termometreler 36'yı görecek! AKOM gün gün açıkladı

İstanbul'da birkaç gündür süren serin ve yağışlı hava, yerini sıcak ve güneşli günlere bırakacak. AKOM'un tahminlerine göre kentte sıcaklıklar perşembe gününe kadar 34-36 dereceye çıkacak. Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre kentte önümüzdeki günlerde yağışlı havanın yerini güneşli ve sıcak hava alacak.

Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisiyle sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde önümüzdeki 7-10 günlük süreçte çoğunlukla güneşli hava hakim olacak.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 36 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul'da sıcaklıkların bugünden itibaren yükselmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Kentte sıcaklıkların perşembe gününe kadar 34-36 dereceye ulaşması bekleniyor.

AKOM'un İstanbul için 6 günlük tahmini şöyle:

  • 18 Ağustos Salı: Açık
  • 19 Ağustos Çarşamba: Açık
  • 20 Ağustos Perşembe: Açık
  • 21 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu
  • 22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık
  • 23 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık
İstanbul'da termometreler 36'yı görecek! AKOM gün gün açıkladı
Başlık Resmiİstanbul'da termometreler 36'yı görecek! AKOM gün gün açıkladı

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yarın ise yurdun bazı kentlerinde sağanak bekleniyor.

Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

İstanbul'da termometreler 36'yı görecek! AKOM gün gün açıkladı
Başlık Resmiİstanbul'da termometreler 36'yı görecek! AKOM gün gün açıkladı

18 AĞUSTOS 2026 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu

ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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