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Ukraynalı komutanın küstah 'Türk gemisine saldırı' mesajı ortalığı ayağa kaldırdı! Kiev'den açıklama geldi

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Ukraynalı komutanın küstah 'Türk gemisine saldırı' mesajı ortalığı ayağa kaldırdı! Kiev'den açıklama geldi
Fotoğraf Başlığı Savaş Çakarın cenazesi gemiden indiriliyor

Karadeniz’de Türk bayraklı gemiye düzenlenen İHA saldırısında hayatını kaybeden 54 yaşındaki Türk denizci Savaş Çakar’ın kardeşi, Ukraynalı bir komutandan kendisine gönderildiğini belirttiği mesajı açıkladı. Çakar, mesajda kardeşi için “Hak ettiğini aldı” ifadesinin kullanıldığını söylerken, Kiev cephesinden bu iddiaya yalanlama geldi.

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Karadeniz'de Türk bayraklı MV Reyhan Sarı gemisine düzenlenen İHA saldırısında hayatını kaybeden Türk denizcinin kardeşi, Ukrayna tarafından gönderildiğini belirttiği mesajı kamuoyuyla paylaştı.

Kocaeli Gündem Genel Yayın Yönetmeni Abbas Çakar, 21 Temmuz'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 54 yaşındaki kardeşi Savaş Çakar'ın ölümünün ardından kaleme aldığı yazılara cevap olarak Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert 'Magyar' Brovdi'den bir e-posta aldığını söyledi.

Çakar, mesajın Ukrayna'ya ait resmi bir e-posta adresinden gönderildiğini belirterek, Brovdi'nin kendisine “Kardeşiniz bu yolu bilinçli olarak seçti. Yaptıkları Rusya Federasyonu’nun zenginleşmesine katkıda bulundu ve hak ettiğini aldı” ifadelerini kullandığını aktardı.

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"ÖFKEM İKİYE KATLANDI"

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Çakar, mesajı aldıktan sonra gönderen hesabı kontrol ettiğini ve hesabın Ukrayna ordusuna ait olduğunu belirtti.

Çakar, mesajın saldırıyı savunan ifadeler içerdiğini belirterek, "‘Hak ettiğini aldı’ denmesi öfkemi ikiye katladı" dedi.

Kardeşinin bulunduğu geminin tamamen ticari amaçlı olduğunu vurgulayan Çakar, saldırıda kullanılan mühimmatın savaş hukuku açısından tartışmalı olduğunu savundu.

Çakar, "Bunlar tamamen ticari taşımacılık yapan gemiler. Gemilere yönelik saldırılarda kullanılan mühimmatın ağır mühimmat olduğunu ve Cenevre Sözleşmesi’ni ihlal ederek savaş suçu teşkil ettiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı komutanın küstah Türk gemisine saldırı mesajı ortalığı ayağa kaldırdı! Kievden açıklama geldi
Başlık ResmiUkraynalı komutanın küstah Türk gemisine saldırı mesajı ortalığı ayağa kaldırdı! Kievden açıklama geldi

Kardeşinin ölümünün ardından yaşadığı acıyı yazılarıyla anlatmaya çalıştığını belirten Çakar, Ukraynalı bir komutandan böyle bir cevap almayı beklemediğini söyledi.

Üst düzey bir komutanın devletin resmi e-posta adresinden hayatını kaybeden bir kişinin kardeşine bu ifadeleri göndermesinin kabul edilemez olduğunu savunan çakar, hukuki süreç başlatılana kadar mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

"KARDEŞİM GİTTİ, BENLİĞİM GİTTİ"

Kardeşinin iki çocuğu olduğunu belirten Çakar, çocuklardan birinin özel gereksinimli olduğunu söyledi.

Çakar, "Bir can kaybettim. Bundan sonra bu kaybın peşini her yerde sürdüreceğim. Kardeşim gitti, benliğim gitti. Haksız yere onu toprağa verdim. Son kez yüzünü göremedim" ifadelerini kullandı.

Savaş Çakar'ın cenazesi gemiden indiriliyor
Başlık ResmiSavaş Çakar'ın cenazesi gemiden indiriliyor

KIEV'DEN YALANLAMA GELDİ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, 'Magyar' olarak bilinen Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'ye atfedilen ve Türk denizci Savaş Çakar'ın ölümünü alaya aldığı öne sürülen yorumun 'yanlış ve yanıltıcı' olduğunu açıkladı. Büyükelçi, Brovdi'nin adının tepki çeken paylaşımı oluşturmak için kullanıldığını belirtti.

"NE GÖNDERİLDİ NE DE YAYIMLANDI"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelyalov, Türkiye Today'e yaptığı özel açıklamada, Brovdi'ye atfedilen yorumla ilgili Türkiye medyasında dolaşan bilgilerin 'yanlış ve yanıltıcı' olduğunu söyledi.

Dzhelyalov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'nin (Magyar), Türk denizci Savaş Çakar'ın ölümüyle bağlantılı olarak yaptığı iddia edilen yorumla ilgili Türkiye'nin medya ortamında dolaşan bilgiler yanlış ve yanıltıcıdır" dedi.

Büyükelçi, Brovdi'nin böyle bir yorum yapmadığını veya paylaşmadığını belirterek, "Ne Robert Brovdi böyle bir yorum yaptı ne de ekibinden herhangi biri onun adına böyle bir mesaj yayımladı veya gönderdi" ifadelerini kullandı.

Dzhelyalov ayrıca Ukraynalı komutanın adının, paylaşımın Brovdi tarafından yapıldığı yönünde yanlış bir izlenim oluşturmak amacıyla kullanıldığını savundu.

Büyükelçi, "Bu tür ifadelerin kendisine atfedilmesi, kasıtlı bir manipülasyon ve yanlış bilginin yayılmasıdır" dedi.

Ukrayna Büyükelçiliği ayrıca Çakar'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Hayatını kaybeden Türk vatandaşı Savaş Çakar’ın ailesine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Milliyeti ne olursa olsun her sivilin ölümü bir trajedidir" açıklamasında bulundu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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