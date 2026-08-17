Organize suç örgütleri ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Suç örgütleri ile mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Gürlek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleri ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

Suç örgütleri ile mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğinin altını çizen Bakan Gürlek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Dört ayrı suç örgütüne operasyon! Bakan Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu sözlere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi yalnızca sahadaki unsurlarıyla değil, bu yapıları ayakta tutan finansal kaynaklarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz.

GAYRİMENKELLERİNE DE EL KOYMA KARARI

Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütleri mensubu 818 şüpheliye ilişkin kiralık kasaları dahil banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el koyma kararı sonrası aynı şüphelilerin menkul ve gayrimenkullerine de el koyma kararı verildi.

HAZİRAN AYINDA GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu Genelge ile ortaya koyduğumuz topyekûn mücadele anlayışı doğrultusunda önemli bir adım daha atılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca; 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur.

MÜCADELE TAM KARARLILIKLA SÜRECEK

Genelgemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere; örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimleri mali soruşturmalarla titizlikle takip edilmektedir.

Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörü­ne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.

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