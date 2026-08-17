AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu netleşti

Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda iki otomobilin çarpışması sonucu AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve koruması hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Usta ve korumasının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ile koruması, Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında hafif yaralandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül'ün Kocaeli'deki cenaze törenine katılmak üzere Ankara'dan yola çıkan Usta'nın içinde bulunduğu otomobil, Çaydurt mevkisinde aynı yönde giden başka bir otomobille çarpıştı.

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SAĞLIK DURUMLARI BELLİ OLDU

Kazada, Usta ile koruması hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Usta ve koruması, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Acil serviste tedavileri yapılan ve kontrol amaçlı servise alınan Usta ile korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazayı haber alan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Usta'yı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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