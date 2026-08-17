Ankara'daki Air Force One operasyonunda yeni perde! Gazeteciler Trump için "yem" mi yapıldı?

ABD basınında skandala yol açan "tuzak uçak" krizinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. New York Magazine’e konuşan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) Başkanı Jacqui Heinrich, ABD Başkanı Donald Trump’ın Temmuz ayında Ankara'daki NATO Zirvesi dönüşünde İran tehdidini gerekçe göstererek gazetecileri habersizce "Air Force One" uçağında bırakıp gizlice başka bir uçakla gittiğini doğruladı.

New York Magazine’den Michael Calderone’un sorularını cevaplayan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) Başkanı ve Fox News Kıdemli Muhabiri Jacqui Heinrich, 8 Temmuz akşamı Ankara’dan kalkan Air Force One uçağında yaşanan aldatmacanın perde arkasını anlattı.

Politico muhabiri Megan Messerly’nin "başkan uçakta" diyerek servis ettiği haberlerin aksine, Donald Trump’ın İran’dan gelen bir güvenlik tehdidi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki bir ikram kamyonundan gizlice çıkarılarak daha küçük bir uçağa bindirildiği anlaşıldı.

Ankaradaki Air Force One operasyonunda yeni perde! Gazeteciler Trump için yem mi yapıldı?

Aralarında gazetecilerin ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da bulunduğu heyetin habersizce "tuzak uçakta" bırakılarak Birleşik Krallık’a uçurulması, Amerikan basınında büyük tepkiyle karşılandı. Washington Post'un ortaya çıkardığı haberde yetkililer, her iki uçağa da F-16’ların eskortluk yaptığını ve CIA’nın söz konusu tehdide ilişkin “güven düzeyinin düşük” olduğunu bildirdi.

Buna rağmen Ankara uçağındaki gazeteciler, tehdit geçtikten çok sonra bile başkanın nerede olduğu konusunda bilgilendirilmemelerinden ve potansiyel olarak tehlikeye atılmalarından duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. Bir gazeteci, "Biz Hava Kuvvetleri ya da Gizli Servis değiliz; bu işe başkanın güvenliğini sağlamak için kendimizi tehlikeye atmak amacıyla girmedik" sözleriyle tepkisini aktardı.

Ankaradaki Air Force One operasyonunda yeni perde! Gazeteciler Trump için yem mi yapıldı?

"BİR RİSK ALINDIĞININ FARKINDAYIZ"

Söz konusu durumu Beyaz Saray ile doğrudan görüştüklerini belirten Dernek Başkanı Jacqui Heinrich, haber kuruluşlarının yanlış bilgilendirilmesine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sızdırılan üyelerimize yazdığım mektupta açıkça belirttiğim bir husus, haber kuruluşları olarak farkında olmadan yanlış bilgi yaymak ve daha sonra bunu düzeltme fırsatına sahip olmamak istemediğimizdir. Muhabirler elbette kendilerini tehdit edici bir durumda hissetmiş olmaktan endişeliydi. Beyaz Saray ile verimli bir görüşme yaptım, tutumumuzu çok iyi anlıyorlar."

Bill Clinton'ın 2000 yılındaki Pakistan seyahatinde de tuzak uçak kullanıldığının hatırlatılması üzerine Heinrich, gazetecilerin haber akışının dışında bırakılmasının getirdiği tehlikeye dikkat çekti:

"Benim öncelikli umudum basının başkanın yanında kalmasıdır; 'havuz' sisteminin amacı budur. Gizli Servis’in başkanı korumak için o anda gerekli kararları alabileceğini anlıyoruz. Geçmişte Ukrayna, Afganistan veya Irak’a yapılan gizli gezilerde ya basının bir kısmı başkanla gitti ya da olaydan hemen sonra durum netleştirildi. Bu senaryoda ise ikisi de gerçekleşmedi. Tehdit geçtikten sonra bile durumu düzeltemedik. Bu, özellikle hayatına pek çok suikast girişimi olan bir başkanla uğraşırken hala en büyük endişe kaynağımızdır."

Ankara'daki Air Force One operasyonunda yeni perde! Gazeteciler Trump için "yem" mi yapıldı?

KAROLINE LEAVITT’İN SÜRPRİZ İSTİFASI

Söyleşide, Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt’in bu ay sonu görevinden ayrılacak olmasına da değinildi. Leavitt'in ayrılışını "büyük bir kayıp" olarak nitelendiren WHCA Başkanı Heinrich, yeni basın sözcüsü seçimi konusunda şu yorumda bulundu:

"Karoline Leavitt bir yetenek ve yerine birini bulmak zor olacak. Başkana çok yakındı ve onun güvenini kazanmıştı. Sanırım onun yerine geçmeyi arzulayan bazı kişiler, henüz Trump'ın güvenini kazanmadıkları için onu kızdırmaktan korkuyor olabilir. Ne de olsa başkan, kendisinin en büyük sözcüsüdür."

Heinrich, önümüzdeki yıl düzenlenecek geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ne Donald Trump'ı yeniden davet ettiklerini ve Trump'ın katılım göstereceğini de doğruladı.

Ankara'daki Air Force One operasyonunda yeni perde! Gazeteciler Trump için "yem" mi yapıldı?

O GECE ANKARA'DA NE OLMUŞTU? "OMUZDAN ATILAN FÜZE" ALARMI

Ankara'daki gizli operasyonun arkasındaki istihbarat detayları da netleşti. Tehdidin, NATO Zirvesi'nin son gününde geldiği ve Air Force One’ın omuzdan ateşlemeli bir füzeyle (MANPADS) hedef alınabileceği yönünde bilgi alındığı öğrenildi. ABD Gizli Servisi’nin tehdidi "ciddi ve yakın" bulması üzerine, Trump kameraların önünde bindiği Air Force One'dan ikram aracıyla indirilerek C-32A tipi daha küçük bir askeri uçağa geçirildi.

Tehdidin kaynağı konusunda ise farklı iddialar ortaya atıldı.

İSRAİL İSTİHBARATI İDDİASI

Uyarıyı ABD’ye İsrail’in ilettiği, ancak bazı CIA analistlerinin bu bilgiyi yetersiz ve güvenilirliği düşük bulduğu belirtildi. Türk yetkililer ise İsrail'in ABD'nin İran politikasını yönlendirmek için böyle bir iddiayı öne sürdüğünü ve tehdidin gerçekliğine inanmadıklarını aktardı.

Zirve bölgesinin yakınlarında omuzdan atılan füze taşıyan bir kişinin görüldüğü ve İranlıların Trump’ın Ankara’da kaldığı binayı adım adım takip ettiği öne sürüldü.

TRUMP'TAN GÜNEŞLİK AÇIKLAMASI: "LİSTELERİNDE BİR NUMARAYIM"

Uçuş sırasında basından saklanan gerçeklerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye'den havalanan uçaktaki gazetecilere neden pencerelerin güneşliklerini kapatmalarının söylendiği soruldu.

Trump, güvenlik kısıtlamasının gerekçesini açıklarken, "Çünkü uğraşmak zorunda kaldığımız ahlaksızlar yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuştasınız" cevabını verdi. Hayatına yönelik sürekli bir tehdit altında olduğunu vurgulayan Trump, İran'ın hedef listesinde bir numara olduğunu belirterek, "Ben gidersem siz de gidersiniz, değil mi?" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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